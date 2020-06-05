На карантине: как проводить время с людьми без вреда для здоровья

На карантине: как проводить время с людьми без вреда для здоровья

Сегодняшняя ситуация с эпидемией коронавируса доказывает, что человек может адаптироваться к чему угодно.

Еще несколько месяцев назад изоляция без возможности покинуть дом, встретиться с друзьями и посидеть в любимом баре казалось невероятной. Те, кто раньше думал, что не справился бы с заточением в четырех стенах, сегодня уже придумал для себя тысячу вариантов домашнего досуга — от пазлов до освоения новых рецептов. Мы предлагаем вам пойти еще дальше и попробовать современные технологии для того, чтобы объединиться с другими людьми и весело провести время.

Устройте Zoom-вечеринку с друзьями

Вообще, Zoom — сервис для онлайн-конференций. Но экстраверты и любители дружеского трепа приспособили его для проведения онлайн-вечеринок. Прелесть Zoom заключается в том, что видео со всеми участниками дружеского сборища выводятся на экран в отдельных окошках, что создает иллюзию полного присутствия и вовлеченности. Вы будто действительно сидите со своими приятелями за одним столом и видите всех одновременно.

Такой формат общения великолепно подходит для игры, например, в Мафию. Приготовьте и другие атрибуты взрывной вечеринки: наденьте шелковую пижаму, сделайте яркий макияж (вариант для девушек), налейте в бокал немного охлажденного просекко. Компаньоном к напитку послужит сырная тарелка с медом, орехами, инжиром и виноградом. Такой формат общения может принести не меньше радости, чем встреча в ресторане.

Вступайте в уморительный челлендж в социальных сетях

Неожиданный способ привлечь своих домашних к творческому времяпровождению — присоединиться к какому-нибудь челленджу в социальных сетях. Челлендж — это своего рода задание, которое нужно выполнить, а затем выложить результат в своем аккаунте в Instagram. Вот небольшой список последних челленджей. Присоединяйтесь к ним, если пропустили, и наверстывайте упущенное. Не забудьте поставить хэштег!

#ballgownbinsout

Карантин лишил нас возможности красиво одеваться и выгуливать вечерние наряды в театры и рестораны. С другой стороны, в последнее время даже поход с пластиковым пакетом к мусорным бакам стал “событием дня”. Девушки со всего мира надели лучшие вечерние платья и отправились в таком виде выбрасывать мусор. Возможно, сегодня вы тоже достанете выходной наряд?

#fliptheswitch

Этот немного странный, но очень веселый челлендж подходит для тех, кто оказался в изоляции не один. Суть его заключается в том, что вы с вашим партнером должны сразиться в танцевальном баттле. Затем, когда погаснет свет и включится вновь, вы продолжите свой танец, но уже в костюмах друг друга. По слухам, этот челлендж придумала певица Дженнифер Лопес.

#quarantinepillowchallenge

Этот челлендж запустила блогер из Швеции. Однажды она сделала себе платье из ремня и подушки, что очень понравилось другим пользователям Instagram. Теперь социальная сеть завалена подушковыми нарядами.

#gettymuseumchallenge

Если предыдущие челленджи казались нам странными, смешными и бестолковыми, то этот — вдохновил и восхитил нас. Творческие люди со всего мира воспроизводят шедевры мирового искусства, используя подручные материалы.

Выиграйте $ 1.000.000 в команде с людьми из разных стран

Изоляция забрала у нас многие вещи, которые в обычной жизни казались само собой разумеющимися: например, мы зачастую больше не можем реализовать потребность в ярких эмоциях и новых впечатлениях. Кое-кто лишился работы, а чьи-то заработки стали значительно скуднее.

Но недостатки карантина можно восполнить, не выходя из дома: люди из разных стран мира теперь объединяются в лотерейные синдикаты, чтобы поучаствовать в государственных лотереях США или Европы, а еще — выиграть призы в миллионах долларов и евро. Азарт, возможность развлечься и выиграть невероятно большие суммы денег — все собрано в одном месте.

Интересный факт: самый большой приз, выигранный синдикатом, — джекпот американской лотереи Powerball, разыгранный 1 января 2019 года. Тогда 23 сотрудника фирмы в Лонг-Айленде (Нью-Йорк) разделили между собой невероятный приз в размере $ 437.000.000. Кстати, вы тоже можете сыграть в Powerball.

Давайте разбираться: что такое синдикат? Лотереи существуют уже много веков, и люди на протяжении всей их истории придумывают различные хитрости и стратегии, которые могли бы хоть немного увеличить шансы на выигрыш. Самым эффективным способом увеличить вероятность победы в сотни, а то и тысячи раз стала игра в группах или синдикатах. Синдикат — это компания людей, которые собираются вместе с целью выиграть крупный приз. Они вскладчину покупают большое количество лотерейных билетов, а потом поровну делят выигрыш. Раньше люди играли с друзьями и коллегами…

Но сейчас все изменилась. Чтобы сыграть в синдикате, нужно включить компьютер или взять в руки телефон, зайти на сайт специального сервиса, который берет организацию синдиката и покупку билетов на себя, и присоединиться к любой понравившейся группе игроков из разных стран мира. Как говорится, почувствуете всю мощь глобализации!

5 простых шагов, чтобы сыграть в синдикате:

Перейдите на сайт специализированного сервиса и зарегистрируйтесь. Кстати, вы можете заходить на сайт не только с компьютера, но и с телефона, используя мобильную версию или приложение для Android. Играть можно как индивидуально, так и в синдикате. Чтобы воспользоваться второй опцией, ищите раздел “Синдикаты”, а в нем — понравившуюся лотерею, к группе игроков которой вы хотели бы присоединиться. Если вы новичок в лотереях, в выборе ориентируйтесь на сумму джекпота или стоимость доли. Иногда лотереи предлагают несколько видов синдикатов. Чтобы завершить ставку, просто выберите тип синдиката и количество долей в нем (каждый синдикат поделен на какое-то количество одинаковых долей), затем нажмите на кнопку “Подтвердить”. Просто и приятно! После того, как вы вступите в синдикат или купите отдельный билет (вдруг вы интроверт и не любите толпу!), вам на почту придет письмо со всей необходимой информацией и подтверждениями. Можно ждать розыгрыша и замирать в ожидании выигрыша. Это правда очень волнующе и необычно — как раз то, что нам нужно на карантине.

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Неизвестно, сколько еще потребуется оставаться дома и держать социальную дистанцию, но с нашим списком развлечений на карантине вы точно не будете скучать в ближайшие пару месяцев!

Надеемся, наша статья вдохновила вас на то, чтобы перестать листать страницы в интернете и сделать что-то по-настоящему полезное: созвонитесь с родными, сразитесь в танцевальной битве со своей второй половиной или выиграйте миллион долларов: только посмотрите, какие огромные джекпоты разыгрываются в мире прямо в эту минуту. Невероятно, но суммы, которые раньше были доступны только “золотому проценту” населения Земли, стали доступны и “простым смертным”.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

На карантині: як проводити час з людьми без шкоди для здоров'я

Сьогоднішня ситуація з епідемією коронавірусної хвороби доводить, що людина може адаптуватися до чого завгодно. Ще кілька місяців тому ізоляція без можливості покинути будинок, зустрітися з друзями, посидіти в улюбленому барі здавалося чимось неймовірним. Ті, хто раніше думав, що не впорався б з ув'язненням у чотирьох стінах, сьогодні вже придумав для себе тисячу варіантів домашнього дозвілля — від пазлів до освоєння нових рецептів. Ми пропонуємо вам піти ще далі і спробувати сучасні технології для того, щоб об'єднатися з іншими людьми і весело провести час.

Влаштуйте Zoom-вечірку з друзями

Взагалі, Zoom — сервіс для онлайн-конференцій. Але екстраверти і любителі дружньої балаканини пристосували його для проведення онлайн-вечірок. Принадність Zoom полягає в тому, що відео з усіма учасниками дружнього збіговиська виводяться на екран в окремих віконцях, що створює ілюзію повної присутності і причетності. Ви ніби дійсно сидите зі своїми приятелями за одним столом і бачите всіх одночасно.

Такий формат спілкування чудово підходить для гри, наприклад, в Мафію. Приготуйте і інші атрибути вибуховою вечірки: надягніть шовкову піжаму, зробіть яскравий макіяж (варіант для дівчат), налийте в келих трохи охолодженого просекко. Компаньйоном до напою послужить сирна тарілка з медом, горіхами, інжиром і виноградом. Такий формат спілкування може принести не менше радості, ніж зустріч у ресторані.

Вступайте в сміховинний челендж в соціальних мережах

Несподіваний спосіб залучити своїх домашніх до творчого проведенню часу — приєднатися до якого-небудь челенджу в соціальних мережах. Челендж — це свого роду завдання, яке потрібно виконати, а потім викласти результат на своїй сторінці в Instagram. Ось невеликий список останніх челенджей. Приєднуйтесь до них, якщо пропустили, і наздоганяйте згаяне. Не забудьте поставити хештег!

#ballgownbinsout

Карантин позбавив нас можливості красиво одягатися і вигулювати вечірні вбрання в театри і ресторани. З іншого боку, останнім часом навіть похід з пластиковим пакетом до сміттєвих баків став "подією дня". Дівчата зі всього світу вдягнули найкращі вечірні сукні і вирушили в такому вигляді викидати сміття. Можливо, сьогодні ви теж дістанете вихідний наряд?

#fliptheswitch

Цей трохи дивний, але дуже веселий челендж підходить для тих, хто опинився в ізоляції не один. Суть його полягає в тому, що ви з вашим партнером повинні битися в танцювальному баттлі. Потім, коли згасне світло і включиться знову, ви продовжите свій танець, але вже в костюмах один одного. За чутками, цей челендж придумала співачка Дженніфер Лопес.

#quarantinepillowchallenge

Цей челендж запустила блогер зі Швеції. Одного разу вона зробила собі сукню з ременя і подушки, що дуже сподобалося іншим користувачам Instagram. Тепер соціальна мережа завалена подушковими нарядами.

#gettymuseumchallenge

Якщо попередні челенджи здавалися нам дивними, смішними і безглуздими, то цей — надихнув і захопив нас. Творчі люди з усього світу відтворюють шедеври світового мистецтва, використовуючи підручні матеріали.

Виграйте $ 1.000.000 в команді з людьми з різних країн

Ізоляція забрала у нас багато речей, які в звичайному житті здавалися само собою зрозумілими: наприклад, ми часто більше не можемо реалізувати потреба в яскравих емоціях і нових вражень. Дехто позбувся роботи, а чиїсь заробітки стали значно бідніший.

Але недоліки карантину можна заповнити, не виходячи з дому: люди з різних країн світу тепер об'єднуються в лотерейні синдикати, щоб взяти участь у державних лотереях США або Європи, а ще — виграти призи в мільйонах доларів і євро. Азарт, можливість розважитися і виграти неймовірно великі суми грошей — все зібрано в одному місці.

Цікавий факт: найбільший приз, виграний синдикатом, — джек-пот американської лотереї Powerball, розіграний 1 січня 2019 року. Тоді 23 співробітника фірми в Лонг-Айленді (Нью-Йорк) розділили між собою неймовірний приз у розмірі $ 437.000.000. До речі, ви теж можете зіграти в Powerball.

Давайте розбиратися: що таке синдикат? Лотереї існують вже багато століть, і люди протягом всієї їх історії придумують різні хитрощі й стратегії, які могли б хоч трохи збільшити шанси на виграш. Найефективнішим способом збільшити ймовірність перемоги в сотні, а то й тисячі раз стала гра в групах або синдикатах. Синдикат — це компанія людей, які збираються разом з метою виграти великий приз. Вони складчину купують велику кількість лотерейних квитків, а потім порівну ділять виграш. Раніше люди грали з друзями і колегами...

Але зараз все змінилося. Щоб зіграти в синдикаті, потрібно включити комп'ютер або взяти в руки телефон, зайти на сайт спеціального сервісу, який бере організацію синдикату і купівлю квитків на себе, і приєднатися до будь-якої вподобаної групі гравців з різних країн світу. Як говориться, відчуєте всю міць глобалізації!

5 простих кроків, щоб зіграти в синдикаті:

1. Перейдіть на сайт спеціалізованого сервісу і зареєструйтесь. До речі, ви можете заходити на сайт не тільки з комп'ютера, але і з телефону, використовуючи мобільну версію або додаток для Android.

2. Грати можна як індивідуально, так і в синдикаті.Щоб скористатися другою опцією, шукайте розділ "Синдикати", а в ньому - вподобану лотерею, до групи гравців якої ви хотіли б приєднатися. Якщо ви новачок в лотереях, в виборі орієнтуйтеся на суму джекпота або вартість частки.

3. Іноді лотереї пропонують кілька видів синдикатів. Щоб завершити ставку, просто виберіть тип синдикату і кількість часток в ньому (кожен синдикат поділений на певну кількість рівних частин), потім натисніть на кнопку "Підтвердити". Просто і приємно!

4. Після того, як ви вступите в синдикат або купите окремий квиток (раптом, ви інтроверт і не любите натовп!), Вам на пошту надійде лист з усією необхідною інформацією і підтвердженнями.

5. Можна чекати розіграшу і завмирати в очікуванні виграшу. Це правда дуже хвилююче і незвично - як раз те, що нам потрібно на карантині.

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Невідомо, скільки ще потрібно залишатися вдома і тримати соціальну дистанцію, але з нашим списком розваг на карантині ви точно не будете нудьгувати в найближчі пару місяців!