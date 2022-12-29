Благодійний сольний концерт співачки YATSUTA: як це було

Благодійний сольний концерт співачки YATSUTA: як це було

25 грудня у Дніпрі відбувся благодійний концерт заради збору на потреби людей, що знаходяться у шелтері «Добро на Амурі».

Мета благодійної організації «Добро на Амурі» – це допомога людям, які постраждали від війни. Багато людей вимушені були залишити рідні міста, свої домівки, а у деяких повністю зруйноване житло. Ця верства населення дуже потребує допомоги – як фінансової, так і психологічної.

Виконавиця активно допомагає у своєму рідному місті. YATSUTA – власниця дитячої студії, де активно допомагає дітям-переселенцям.

У місті багато внутрішньо переміщених сімей, і вони потребували кудись відводити діток, тому що деякі садочки закриті, або коштують грошей, тому вирішили, що ми повинні працювати, ми повинні дарувати дітям радість. Нехай вони насолоджуються дитинством, розвиваються, адже це головна мета, – коментує виконавиця.

Тож під час благодійного сольного концерту співачки YATSUTA у м. Дніпро було проведено благодійний аукціон, кошти з якого у 100%-ному обсязі підуть на потреби людей, що знаходяться у шелтері «Добро на Амурі».

Аукціон пройшов за підтримки спонсорів, які надали лоти для розіграшу:

1. Футболка з підписами від Мішель Андраде, Позитива, Олега Машуковського, ROXOLANA та Alekseev

2. Футболка від футболіста Леніна Андрія, який є випускником Академії футбольного клубу «Дніпро» та у 2022 році у складі команди Real Madrid виграв Лігу чемпіонів

3. Український бренд крафтового м’яса Mr. Snack

4. ДУҐА – український бренд кежуал-одягу

5. Салон італійського декору та різдвяної казки DOME 3D

6. Школа музичного мистецтва ENGA MUSIC

7. Бутик білизни BELLEZA

8. «Мова Полум‘я» – родинний бренд аромасвічок

9. Business & Relax Hotel GOODZONE

10. SOHO Beauty Center

Всього було зібрано 37 200 грн.

Окрім благодійного аукціону 107 тис. грн було передано ресторану QARTULI, 50% з яких вони передадуть на допомогу військовослужбовцям 13-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Новокадацького району.

Весь український шоубізнес став обороною на культурному фронті. Війна повністю змінила напрям української культури. Тепер культура «не поза політикою». Сьогодні творчість YATSUTA переросла в щось більше, ніж просто музика. Змінилися мотиви пісень та емоції. Хоча це зовсім не дивно, враховуючи події. Під час війни з’явилася нова хвиля артистів – молодих та перспективних, популярність до яких прийшла під час повномасштабної війни. І виконавиця одна з них.

Нагадаємо, що артистка активно бере участь у благодійних заходах, а саме:

Благодійний концерт від порталу «МУЗВАР» – «Музика війни»

Благодійний захід Ілони Гвоздьової – «Не відкладай життя на завтра»

Благодійний захід в підтримку 241-ї бригади, 242-го батальйону ТРО ЗСУ

Благодійний концерт з нагоди 246-ї річниці міста Дніпро

Благодійний захід для дітей у місті Буча, який відбувся 23 липня 2022 року

Благодійний ярмарок «Життя Переможе»

Івент на підтримку ЗСУ «Наші Вечорниці», який відбувся у Київській Малій Опері 27 листопада 2022 року

Благодійний захід в «Охматдиті» для діток