Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому

Реклама 7 февраля 2023 12:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому
Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому
Пресслужба

Інсайдер bilbil-kun правильно пророкував, які безкоштовні ігри зі свіжої збірки Sony підготували для передплатників PlayStation Plus.

Інформатор ще жодного разу не помилявся у своїх передбаченнях, тому цього разу ніхто не сумнівався щодо його точності. Незабаром Sony офіційно опублікувала свій офіційний перелік проєктів.   

У своєму блозі PlayStation заявили, що користувачі PS Plus отримають наступні нові чотири гри PS5 — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game та розширення Destiny 2: Beyond Light. Тільки перша гра не має нативної версії для PS5.   Додати їх до своєї бібліотеки користувачі зможуть з 7 лютого до 6 березня.

Представлені новинки будуть доступні як PlayStation 4, так і PlayStation 5. А до цього терміну можна отримати Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 і Axiom Verge 2, які були в січневій добірці.

Більше про лютневу добірку в PS Plus

  • OlliOlli World — екшен-платформер про скейтбордінг, випущений студією Roll7 і видавництвом Private Division. Гра полягає в тому, щоб досліджувати світ, дістаючись загадкової Гнарвані. Гравцям потрібно виконувати різні завдання, спілкуватися з персонажами та заводити нові знайомства. Сам геймплей повністю присвячений скейтбордингу. Там доведеться кататися нас різних локаціях, робити багато ефектних трюків та проходити рівні випробування.

  • Mafia: Definitive Edition — кримінальний шутер від Hangar 13 і 2К Games. У грі розкривається сюжет головного героя Томмі Анджело, який спочатку був звичайним таксистом і став досвідченим гангстером. Гравцю потрібно буде брати участь у небезпечних перестрілках, їздити на машині, змагаючись у гонках та багато інших захоплюючих завдань. У грі передано атмосферу США 30-х років, яку ще більше підкреслюють колоритні персонажі та заземлений сюжет.

  • Evil Dead: The Game — гра в стилі жахів з асиметричним мультиплеєром від Saber Interactive, сюжет якої розвивається у світі "Зловісні мерці". Гра передбачає дві команди, в одній з яких четверо гравців, що вижили, шукають ресурси, екіпірування і ключові предмети, щоб відкрити пролом між світами. Інша ж команда - це монстр, що має особливі здібності і головним завданням якого є усунення інших гравців.

  • Destiny 2: Beyond Light - шутер, який розрахований на багато користувачів від від Bungie. Серед доповнень — це окрема сюжетна лінія, де відбувається протистояння Стражів з імперією. Також там оновлено і безліч іншого контенту, такого як екіпірування, рейди тощо.

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