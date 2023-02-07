Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому

Інсайдер bilbil-kun правильно пророкував, які безкоштовні ігри зі свіжої збірки Sony підготували для передплатників PlayStation Plus.

Інформатор ще жодного разу не помилявся у своїх передбаченнях, тому цього разу ніхто не сумнівався щодо його точності. Незабаром Sony офіційно опублікувала свій офіційний перелік проєктів.

У своєму блозі PlayStation заявили, що користувачі PS Plus отримають наступні нові чотири гри PS5 — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game та розширення Destiny 2: Beyond Light. Тільки перша гра не має нативної версії для PS5. Додати їх до своєї бібліотеки користувачі зможуть з 7 лютого до 6 березня.

Представлені новинки будуть доступні як PlayStation 4, так і PlayStation 5. А до цього терміну можна отримати Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 і Axiom Verge 2, які були в січневій добірці.

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