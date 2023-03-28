Що таке слот машина

Слот машина – це автомат, який використовується для азартних ігор.

Кожна з цих ігор має свою назву. Слоти можна запускати не тільки на комп'ютерах, але й на мобільних телефонах чи планшетах. Сучасні легальні ігрові автомати в Україні дуже популярні в казино, і гемблери слоти запускають частіше.

Слот англійською мовою означає «проріз» і «гніздо для монет» Раніше у всіх ігрових автоматах був слот, куди потрібно було вставити монети. Оскільки монети не можна викидати під час гри в Інтернеті, гемблер повинен спочатку внести гроші на рахунок віртуального казино, де користувач зареєстрований.

Кожен слот складається з кількох (3 і більше) обертових коліс (барабанів). Кожен барабан обертається у вертикальній площині, і вони знаходяться паралельно між собою. На барабані малюють різні графічні символи (вишні, яблука, кошти, герої, тварини тощо).

Після вставлення однієї чи кількох монет у слот (або виконання ставки) гравець натискає на кнопку обертання, і барабани в слоті виконують обертання. Після того, як барабани зупинились, символи на них розташовуються у довільному порядку. Кожен окремий символ має своє значення. Якщо одночасно вибудовується кілька комбінацій одного символу, така комбінація є виграшною, і в цьому випадку гравець отримує виплату згідно з таблицею. Мета гри полягає в тому, щоб об'єднати однакові символи з найбільшим значенням.

Популярні провайдери слотів:

NetEnt.

BetSoft.

Microgaming.

Quickspin.

Історія ігрових автоматів

Перший прототип ігрового слоту був винайдений в Англії в 1887 році. У 1905 році в Сполучених Штатах народився знаменитий Дзвін Свободи, і з тих пір доступність гри постійно зростає, що відразу відображається на збільшенні кількості гемблерів у всьому світі. Ігрові автомати стали встановлювати не тільки в казино, але і в салонах і барах.

Ігрові автомати в казино

Ігрові автомати домінують у наземних залах казино, і така ж ситуація з онлайн-гемблінгом. Слоти завжди були однією з найпопулярніших ігор у казино, і тому є безліч причин:

Перш за все, слоти прості для розуміння і не вимагають ніяких навичок, а це означає, що вони є чудовою відправною точкою для новачків. Крім того, слоти іноді мають величезні бонуси.

Коли справа доходить до виграшу на автоматах, ситуація може трохи відрізнятися від інших ігор, оскільки слоти засновані на ГВЧ (генераторі випадкових чисел). Це означає, що результат кожного обертання на ігровому автоматі повністю рандомізований і заснований на алгоритмі. Іншими словами, у співробітники казино не мають змоги підкрутити віртуальні барабани слотів таким чином, щоб гравці постійно програвали або вигравали лише незначні суми.в

Незважаючи на те, що ігрові автомати прості в грі, найчастішим питанням, яке ставлять люди, є те, чи краще грати тільки в один слот або спробувати перейти на різні автомати.

Математично кажучи, немає жодної різниці, чи грає гемблер в один слот, чи переміщується по казино. Через те, що слоти побудовані на ГВЧ, а наслідки кожного обертання абсолютно довільні, на гемблера чекає одна й та сама доля, незалежно від того, грає користувач на одному слоті весь день чи переміщується.

В обох методів є деякі переваги та недоліки. Деякі люди хочуть грати тільки в один слот і полювати за джекпотом. Інші бажають спробувати різні автомати за одну ігрову сесію.

Бонуси

Багато різних слотів постачаються з унікальними бонусами. Залишаючись в одному слоті, гемблер втрачає можливість спробувати різні бонусні раунди, які можуть гравцю більше сподобатися.

Іншими словами, перемикання між різними слотами може поліпшити у гемблера ігровий процес, оскільки запуск спінів тільки в одному слоті через деякий час може виявитися нудною.

Як навчитися грати

Незважаючи на те, що ігрові автомати прості, деякі з них мають унікальні функції, бонусні раунди і безкоштовні обертання, які можна розблокувати після виконання певних дій. Однак для того, щоб дізнатися більше про те, як грати в слот і про всі його бонусні функції, потрібен час.

Таким чином, якщо гемблер зосередиться тільки на одному слоті, гравець може освоїти всі його функції і можливості, замість того, щоб щоразу перемикати різні слоти і вивчати ігровий процес.

Знайти закономірність у слоті з мільйонами комбінацій складно, але, погравши в одному й тому самому слоті якийсь час, гемблер зможе вивчити всі його особливості і, можливо, передбачити закономірність, яка допоможе збільшити шанси на перемогу.

Гемблер може в багатьох казино додавати апарати до обраного, щоб щоразу не шукати слоти на азартній платформі. Додатково, гравець може запускати слоти в демо-режимі цілодобово і без обмежень.

Перевагою онлайн слотів є ще те, що гравець може запускати автомат на різних пристроях, які підключені до Інтернету.

Граючи в демо-режимі, гемблер може спробувати різні стратегії, щоб подивитися кінцевий результат.