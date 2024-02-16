Скільки коштуватиме Зелена карта у 2024 році?

Скільки коштуватиме Зелена карта у 2024 році?

МТСБУ повідомило про підвищення тарифів на зелену картку для виїзду за кордон на авто. Вартість збільшилися в середньому на 5,5% з 22 грудня 2023 року.

Експерти прогнозують, що у 2024 році популярність зеленої карти продовжуватиме зростати. Якщо ви плануєте подорож за кордон на власному авто, зверніть увагу на останні зміни.

Ціна зеленої карти

Підвищення тарифів:

Легкові авто: від 1500 грн/місяць (8000 грн/рік).

Автобуси: від 4800 грн/місяць (31000 грн/рік).

Вантажні авто: від 2900 грн/місяць (26000 грн/рік).

Огляд нововведень показує, що тарифи змінюватимуться кожні півроку, враховуючи різні фактори, такі як термін дії поліса та тип транспортного засобу.

Чому ціни на ЗК збільшуються?

Відповідно до звіту Міжнародної асоціації автомобільних перевізників, 2023 рік показав 15% зростання ДТП за участю українців порівняно з попереднім роком. Тож це є однією з багатьох причин, що впливають на формування ціни страхування.

Тарифи також можуть зростати через:

зростання цін на запчастини та ремонт;

зростання ризиків для страхових компаній;

коливання курсу.

Пам’ятайте, зелена карта на авто є обов’язковим документом для перетину кордону. Крім того, поліс забезпечує відшкодування збитків у разі ДТП і рятує вас від штрафу за відсутність (може сягати 1000 євро).

Як оформити Зелену карту?

Ось проста інструкція, як отримати поліс швидко:

налаштуйте фільтри на сайті Finance.ua;

отримайте релевантні пропозиції;

оберіть страховку компанію онлайн;

сплатіть необхідну суму.

Для оформлення вам також знадобляться документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та технічний паспорт на транспортний засіб. Поліс гарантує вам можливість безтурботної подорожі, знижуючи ризики та забезпечуючи спокій у вашій подорожі.

