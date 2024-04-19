Підтримка молодих чемпіонів компанією bill_line

Реклама 19 квітня 2024 09:31 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Підтримка молодих чемпіонів компанією bill_line
Підтримка молодих чемпіонів компанією bill_line

Фінтех-компанія bill_line тісно співпрацює зі спортивними організаціями, які виховують та підтримують українських чемпіонів.

Особливу увагу вони приділяють дітям та молоді, які займаються бойовими мистецтвами. На чемпіонаті Європи з ММА в Белграді юні вихованці Pereloma Fight Academy продемонстрували вражаючі досягнення, здобувши три срібні медалі. Результати 13-річної Іри Марцинюк, 13-річного Даніїла Гаврищука та 17-річного Єгора Ваніна вразили глядачів та підтримувачів. Фінтех-компанія bill_line вже декілька років підтримує цей клуб, що дозволяє йому розвиватися та залучати талановитих спортсменів.

Pereloma Fight Academy, заснована Ярославом Переломою, виховує сильних та цілеспрямованих спортсменів. Тренерська справа для Переломи - справа родинна, і він продовжує традиції свого батька, майстра спорту з вільної боротьби міжнародного класу. У клубі займається близько 150 дітей та підлітків, серед яких є призери різних змагань національного та міжнародного рівня.

Фінтех-компанія bill_line не лише фінансово підтримує Pereloma Fight Academy, але й активно допомагає в організації та облаштуванні спортивного залу в селі Хотів. Цей зал, відкритий минулого року, став справжнім центром розвитку бойових мистецтв для молоді з різних куточків України. 

Український спорт також отримує підтримку від bill_line через співпрацю з Олімпійським фаховим коледжем ім. Івана Піддубного. Завдяки спонсорській допомозі компанії, студенти отримали нову спортивну форму, яка не лише комфортна, але й підкреслює їхню принадність та спортивний дух.

CEO bill_line Artem Lyashanov підкреслює соціальну відповідальність компанії та важливість підтримки українського спорту. Він підкреслює, що успіхи молодих спортсменів - це гордість і майбутнє країни, і bill_line готовий продовжувати підтримувати подібні ініціативи.

Партнерство між bill_line та українськими спортивними організаціями є важливим кроком у розвитку спорту в країні. Допомога компанії дозволяє молодим талантам розкрити свій потенціал та просунутися на міжнародний рівень змагань, що збагачує спортивну культуру України та робить її більш конкурентоспроможною на міжнародній арені.

Більшість спортивних організацій, особливо ті, що спеціалізуються на розвитку молодих талантів, залежать від фінансової підтримки для забезпечення необхідного спортивного обладнання, організації змагань та тренувань. Спонсорська допомога від компаній, таких як bill_line, є ключовим фактором у забезпеченні сталого розвитку спортивного руху в країні.
Крім того, успіхи українських спортсменів на міжнародних змаганнях піднімають престиж країни та сприяють формуванню позитивного іміджу за кордоном. Це може мати велике значення для привертання інвестицій, розвитку туризму та залучення нових можливостей для українського спорту та економіки в цілому.

\Такий підхід також сприяє популяризації спорту серед молоді та стимулює її до активного способу життя. Участь у спортивних заходах та підтримка з боку відомих компаній надає додаткової мотивації для молоді до зайняття спортом та досягнення високих результатів у своїй діяльності.

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