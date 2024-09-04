У Києві зібрали понад 100 000 гривень на реабілітацію добровольця з Дніпра

Актори, телеведучі, артисти обʼєдналися в Києві заради допомоги пораненому добровольцю з Дніпра

Напередодні Дня Незалежності України на 8 поверсі Premier Palace в концертному залі Premier Hall відбувся третій благодійний жіночий захід GLORY CHARITY BRUNCH, тема якого: Self-made Women. Організатори — всеукраїнський журнал GLORY та БФ "Народжені перемагати" — об'єднали зіркових спікерів, артистів, блогерів, представників ЗМІ та жіночу спільноту задля допомоги 35-річному Вадиму Коріцькому з Дніпра.

Під час бранчу гості насолоджувались цікавою програмою під смачні закуски від Karaoke Capsule. Хороший настрій забезпечив welcome drink з ігристим Latinium. За водний баланс відповідав незмінний партнер проєкту - компанія Avalon, відома своєю природною водою із артезіанської свердловини.

- Зараз, коли збори йдуть повільно, такі заходи стають ще важливішими. Вони не лише допомагають зібрати кошти, а й дозволяють гостям відновитися та перезавантажитися. Я ще я безмежно щаслива, що наші бранчі створюють простір для знайомств і нових проєктів, які починаються саме тут. Після кожної події ми ще тиждень отримуємо вдячні відгуки від гостей, і це підтверджує, що те, що ми робимо - важливо. Цього разу ми зібрали 105 000 гривень. Це наша перша зібрана сотня. І ми продовжимо нашу справу, бо разом можемо досягти ще більшого, - зазначає організаторка Лала Цукерман.

Головними гостями заходу стали захисники Вадим Коріцький з побратимами Сергієм Єлістратовим, членом його екіпажу, та Павлом Чучком.

Офіційна частина бранчу розпочалася з хвилини мовчання на знак пошани всім полеглим захисникам та захисницям. Після вступного слова організаторки Лали Цукерман перед гостями виступив Вадим Коріцький, 35-річний доброволець з Дніпра, заради допомоги якому і було організовано бранч. Військовослужбовець розповів, що у 2022 році, вслід за батьком та братом, пішов захищати Україну. За час служби він був у гарячих точках, а згодом на Сватівському напрямку разом із екіпажем потрапив під мінометний обстріл, після якого тільки троє захисників залишилися живими. Вадим — один із них. Захисник отримав важкі поранення, через які йому довелося ампутувати ногу. Наразі лікарі борються за функціонування другої кінцівки добровольця. Після промови Вадима на сцену винесли ексклюзивний 10-кілограмовий каравай, який спеціально для цієї події спекли в "Київхлібі". Каравай урочисто передали військовим і згодом його було доставлено до реабілітаційного центру, де захисники проходять довготривалу реабілітацію.

Далі на сцену вийшов представник Premier Hall та Karaoke Capsule, актор і телеведучий Сергій Комаровський. Він відзначив затишок та елегантність локації і запросив гостей знову відвідати розкішний Premier Hall у центрі столиці.

Першою спікеркою перед гостями виступила бойова медикиня та санінструктор Наталія Гасюк. Її проникливий виступ та щемка розповідь про 19-річну захисницю з позивним “Тиша”, якій вона викладала тактичну медицину перед тим, як дівчину відправили на бойові позиції, зворушили всіх присутніх. Напередодні виступу Наталії Гасюк дівчина загинула. 2 вересня їй мало виповнитися 20 років.

Патріотичний настрій заходу продовжив талановитий український співак SUROV. Його проникливе виконання пісні "В небо дим", присвяченої тим, хто загинув молодим, не залишило нікого байдужим — глядачі не стримували сліз. Завершив свій виступ SUROV піснею "Холодно", яка в оригіналі є дуетом з Настею Приходько. Цього разу він виконав її сам, і ця інтерпретація лише підкреслила силу його таланту та здатність передавати найглибші почуття через музику.

Наступною спікеркою стала ведуча передачі “Факти” на каналі ICTV Оксана Гутцайт з темою “Драйв, сердцебиття та насолода. Це все - телебачення”. Журналістка поділилася із жінками своїм запалом і цікавими епізодами із життя телеведучої, а також надихнула практичними порадами, як підготуватися до виступу на телебаченні.

Далі виступила Таїсія Баришовець, директорка ПрАТ "Носівкасервіс" та засновниця бренду VIDMA, яка покорила присутніх своєю щирістю. Дебютувавши на сцені як спікерка, вона надихнула всіх своєю промовою "На шляху до мрії під час війни", показавши, що війна — це саме той час, коли потрібно починати робити те, до чого лежить душа.

Екватором події став потужний виступ відомої української співачки Люсі Кави, яка своєю музикою та енергетикою запалила всіх гостей, які підтанцьовували і підспівували співачці в такт її хітам “Незламна” і “Народна”. Наприкінці виступу Люся Кава особисто підійшла до захисників і подякувала їм за те, що вони роблять для України.

Після музичної паузи виступила відома бренд-психологиня спільноти публічних людей BRAND PEOPLE, позитивна психотерапевтка, клінічна психологиня та авторка багатьох програм — Аліна Поліщук. Вона розповіла багато цікавої та корисної інформації про те, які блоки заважають отримувати бажаний результат у будь-якій сфері життя, надихаючи всіх на розвиток.

Відома тренерка, фітнес-експертка на каналі 1+1, авторка книги “Діло в тілі” та засновниця курсу особистої безпеки “СТРУМ” Ксенія Літвінова зачарувала присутніх своєю мотивуючою промовою про роль спорту у житті людини. На власному прикладі вона надихнула гостей до активного способу життя. Важливо зазначити, що Ксенія Літвінова на волонтерських засадах допомагає пораненим захисникам як реабілітолог у Tytanovi rehab.

Найліричнішим моментом бранчу стала поетична магія Лали Цукерман, головної редакторки журналу GLORY та директорки БФ “Народжені перемагати”. Її вірші, мов чарівні заклинання, проникали в серця і зцілювали душі, торкаючись найпотаємніших струн. Після виступу гості піднялися на сцену для спільного фото.

Завершила захід інтерактивним виступом популярна українська акторка кіно, театру та дубляжу Антоніна Хижняк, відома роллю Мотрі у серіалі “Кайдашева сімʼя”. Гості мали змогу не лише насолодитися розповіддю Антоніни про акторське життя, а й задати їй питання особисто. Після виступу акторка підійшла до захисників і зі сльозами на очах подякувала їм за те, що має змогу жити вільно в рідній країні.

Останнім музичним акцентом вечора став виступ дуету Roland Orban та Dr. Duke. Щоб підтримати наших захисників, артисти приїхали до Києва зі Львова. Їхня енергія на сцені не залишила нікого байдужим: вони виконали хіти “Залип” та “Козаки йдуть” у креативній обробці діджея та музиканта Роланда Орбана.

За конферанс під час заходу відповідав переможець шоу “Танці з зірками” та головний танцмейстер Віденського балу Макс Леонов. Його харизма і позитив енергія зуміли розтопити серця всіх присутніх жінок. Це вже вдруге, коли відомий хореограф підтримує цей проект у ролі ведучого.

Цього разу всі гості заходу отримали щедрі подарунки від партнерів - чарівні трав'яні букетики з передбаченнями від бренду VIDMA, флористичні компліменти від SunMarino, смаколики від “Київхліб”, еко-засоби гігієни від української компанії-виробника DELAMARK, а також набори косметики від Bomond, сучасної української мережі елітної косметики та парфумерії.

Серед почесних гостей були мультиінноваторка та засновниця подкасту “Думка дня” Марина Арістова, бізнес-коуч Тетяна Аборонок, фітнес-тренерка Марина Боржемська, співачка SWOIIA (екс Ассоль), психологиня Олена Шершньова, дизайнер Яніс Степаненко, спадкова відьма Ярослава Федорова, астрологиня Альона Фоміна-Саєнко, а також популярні блогери Яна Вінніченко, Антоніна Носова, Міла Кузнєцова, Оксана Андрієць, Ніна Дубровська, Надія Глиняна, Марина “Скажена”, Юлія Шолудько, Анастасія Шаповалова та інші.

Під час заходу було зібрано понад 100 000 гривень на реабілітацію добровольця Вадима Коріцького. Це значний внесок у допомогу захиснику, якого чекає тривале і важке відновлення. Організатори планують продовжувати збір коштів, аби надати якомога більше допомоги для одужання Вадима.

Наступний захід планується на 13 листопада, у Всесвітній День доброти. Цей день стане ще однією можливістю від журналу GLORY та БФ “Народжені перемагаи” для об'єднання та підтримки тих, хто цього потребує.

Відео: https://www.instagram.com/reel/C_KeuLiNRGQ/

Доєднатися до збору на реабілітацію добровольця:

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Найменування отримувача: БО НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ БФ

Код отримувача: 44770169

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Фото: Євген Несін, Тетяна Говійна

Відео: 1331 agency