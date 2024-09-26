MUZVAR AWARDS-2024: глядачі обрали останніх номінантів премії

26 вересня 2024 11:19 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MUZVAR AWARDS-2024: глядачі обрали останніх номінантів премії
MUZVAR AWARDS-2024: глядачі обрали останніх номінантів премії
пресс-служба

Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 завершила голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях.

Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців. 

Тож, представляємо повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS:

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики

  • Klavdia Petrivna
  • Domiy
  • Brykulets
  • Osty
  • Victoria Niro (вибір читачів)

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики

  • SUDNO
  • ДК Енергетик
  • Скажи щось погане
  • e-ho
  • твій зайчик пише (вибір читачів)

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики

  • Кажанна
  • KLER
  • Phil it
  • Balsam
  • Околиця (вибір читачів)

New View | Найкращі нові імена естради

  • Геля Зозуля
  • Андрій Кравченко
  • Volkanov
  • Ivan Liulenov
  • Tom Soda (вибір читачів)

Songwriter | Найкращий автор

  • Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion – ЗА ТЕРИКОНАМИ
  • Людмила Бєлоусова | Lely45 – Спробуй купи мене
  • Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч – Під весняним дощем
  • Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK – Нижча зростом (вибір читачів)

Soundproducer | Найкращий саунд

  • Антон Чілібі | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Стас Чорний | Jamala – Люблю
  • Андрій Гуцуляк | TVORCHI – Shine
  • Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?
  • Антон Кукрі | Melovin – Dreamer (вибір читачів)

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту

  • Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
  • Олександр Гірченко | KOLA – Salut papa
  • Таню Муіньо | MONATIK – А що?
  • Інді Хаіт | LATEXFAUNA – MASANDRA
  • Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан (вибір читачів)

Come together | Найкраща творча співпраця

  • Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
  • alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Chico & Qatoshi, 100лиця – Покохай мене
  • SKYLERR & Нікіта Кісельов – Ліфт (вибір читачів)

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

  • Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA
  • Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення 2024» | 1+1 ПРОДАКШН
  • Концерти «Вірність. Стійкість. Гідність» | Артем Пивоваров
  • Збірка саундтреків до фільму «Я, Побєда і Берлін» | Kuzma Skryabin/UPHub
  • Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)

Not cheap hype | Музична журналістика

  • Наталія Тур
  • Юлія Ткачук
  • Альберт Цукренко
  • Філ Пухарєв
  • Нателла Кірс (вибір читачів)

Public Service | Музичний діджитал-спадок

  • Альбом «Ти [Романтика]» | МУР
  • Виступ України на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» | Суспільне, Таню Муіньо
  • YouTube-проєкт «Дім Звукозапису» | Тіна Кароль
  • YouTube-проєкт «Як звучить Україна» | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
  • YouTube-проєкт «МУЛЬТИТРЕК» | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація

  • Pivovarov team
  • Pomitni
  • ENKO
  • Nebo music
  • Name PR (вибір читачів)

Re-singing | Найкращий переспів

  • FIЇNKA & Іван Попович – ГУЦУЛЯНКА
  • OKS – Ніченька
  • Христина Соловій & Мертвий Півень – Гобелен
  • ONUKA – День і ніч
  • Max Barskih – Подруга-Ніч (вибір читачів)

FanPlace | Найактивніший фан-клуб

До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.

  • Dorofeeva
  • MÉLOVIN
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Лазановський

Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії «Move to Reality | Найкраща нова пісня». Вони будуть визначені у форматі конкурсу «МУВ 2» від спеціального музичного партнера премії Радіо «Сільпо» за підтримки Mastercard. 

Саме цей перелік номінантів, окрім категорії «Найактивніший фан-клуб», буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.

Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці. Всі переможці номінацій від MUZVAR AWARDS отримають унікальну статуетку від креативного партнера Kochut Interiors та вже впізнавану серед артистів золоту відзнаку у вигляді візуального символу премії – «Фенікс» – від всесвітньо відомого митця Володимира Цісарика. Презенти для номінантів надає центр естетичної та антивікової медицини CPG Center.

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