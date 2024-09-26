MUZVAR AWARDS-2024: глядачі обрали останніх номінантів премії
Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 завершила голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях.
Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців.
Тож, представляємо повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS:
New Breath | Найкращі нові імена поп-музики
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Victoria Niro (вибір читачів)
New Wave | Найкращі нові імена рок-музики
- SUDNO
- ДК Енергетик
- Скажи щось погане
- e-ho
- твій зайчик пише (вибір читачів)
New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики
- Кажанна
- KLER
- Phil it
- Balsam
- Околиця (вибір читачів)
New View | Найкращі нові імена естради
- Геля Зозуля
- Андрій Кравченко
- Volkanov
- Ivan Liulenov
- Tom Soda (вибір читачів)
Songwriter | Найкращий автор
- Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion – ЗА ТЕРИКОНАМИ
- Людмила Бєлоусова | Lely45 – Спробуй купи мене
- Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч – Під весняним дощем
- Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK – Нижча зростом (вибір читачів)
Soundproducer | Найкращий саунд
- Антон Чілібі | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Стас Чорний | Jamala – Люблю
- Андрій Гуцуляк | TVORCHI – Shine
- Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?
- Антон Кукрі | Melovin – Dreamer (вибір читачів)
VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту
- Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
- Олександр Гірченко | KOLA – Salut papa
- Таню Муіньо | MONATIK – А що?
- Інді Хаіт | LATEXFAUNA – MASANDRA
- Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан (вибір читачів)
Come together | Найкраща творча співпраця
- Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан
- DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Chico & Qatoshi, 100лиця – Покохай мене
- SKYLERR & Нікіта Кісельов – Ліфт (вибір читачів)
Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)
- Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA
- Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення 2024» | 1+1 ПРОДАКШН
- Концерти «Вірність. Стійкість. Гідність» | Артем Пивоваров
- Збірка саундтреків до фільму «Я, Побєда і Берлін» | Kuzma Skryabin/UPHub
- Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)
Not cheap hype | Музична журналістика
- Наталія Тур
- Юлія Ткачук
- Альберт Цукренко
- Філ Пухарєв
- Нателла Кірс (вибір читачів)
Public Service | Музичний діджитал-спадок
- Альбом «Ти [Романтика]» | МУР
- Виступ України на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» | Суспільне, Таню Муіньо
- YouTube-проєкт «Дім Звукозапису» | Тіна Кароль
- YouTube-проєкт «Як звучить Україна» | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
- YouTube-проєкт «МУЛЬТИТРЕК» | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)
DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація
- Pivovarov team
- Pomitni
- ENKO
- Nebo music
- Name PR (вибір читачів)
Re-singing | Найкращий переспів
- FIЇNKA & Іван Попович – ГУЦУЛЯНКА
- OKS – Ніченька
- Христина Соловій & Мертвий Півень – Гобелен
- ONUKA – День і ніч
- Max Barskih – Подруга-Ніч (вибір читачів)
FanPlace | Найактивніший фан-клуб
До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.
- Dorofeeva
- MÉLOVIN
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
- Сергій Лазановський
Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії «Move to Reality | Найкраща нова пісня». Вони будуть визначені у форматі конкурсу «МУВ 2» від спеціального музичного партнера премії Радіо «Сільпо» за підтримки Mastercard.
Саме цей перелік номінантів, окрім категорії «Найактивніший фан-клуб», буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.
Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці. Всі переможці номінацій від MUZVAR AWARDS отримають унікальну статуетку від креативного партнера Kochut Interiors та вже впізнавану серед артистів золоту відзнаку у вигляді візуального символу премії – «Фенікс» – від всесвітньо відомого митця Володимира Цісарика. Презенти для номінантів надає центр естетичної та антивікової медицини CPG Center.