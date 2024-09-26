MUZVAR AWARDS-2024: глядачі обрали останніх номінантів премії

Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 завершила голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях.

Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців.

Тож, представляємо повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS:

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Victoria Niro (вибір читачів)

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики

SUDNO

ДК Енергетик

Скажи щось погане

e-ho

твій зайчик пише (вибір читачів)

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики

Кажанна

KLER

Phil it

Balsam

Околиця (вибір читачів)

New View | Найкращі нові імена естради

Геля Зозуля

Андрій Кравченко

Volkanov

Ivan Liulenov

Tom Soda (вибір читачів)

Songwriter | Найкращий автор

Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion – ЗА ТЕРИКОНАМИ

Людмила Бєлоусова | Lely45 – Спробуй купи мене

Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч – Під весняним дощем

Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK – Нижча зростом (вибір читачів)

Soundproducer | Найкращий саунд

Антон Чілібі | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Стас Чорний | Jamala – Люблю

Андрій Гуцуляк | TVORCHI – Shine

Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?

Антон Кукрі | Melovin – Dreamer (вибір читачів)

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту

Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала

Олександр Гірченко | KOLA – Salut papa

Таню Муіньо | MONATIK – А що?

Інді Хаіт | LATEXFAUNA – MASANDRA

Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан (вибір читачів)

Come together | Найкраща творча співпраця

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан

DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лиця – Покохай мене

SKYLERR & Нікіта Кісельов – Ліфт (вибір читачів)

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA

Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс «Євробачення 2024» | 1+1 ПРОДАКШН

Концерти «Вірність. Стійкість. Гідність» | Артем Пивоваров

Збірка саундтреків до фільму «Я, Побєда і Берлін» | Kuzma Skryabin/UPHub

Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)

Not cheap hype | Музична журналістика

Наталія Тур

Юлія Ткачук

Альберт Цукренко

Філ Пухарєв

Нателла Кірс (вибір читачів)

Public Service | Музичний діджитал-спадок

Альбом «Ти [Романтика]» | МУР

Виступ України на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» | Суспільне, Таню Муіньо

YouTube-проєкт «Дім Звукозапису» | Тіна Кароль

YouTube-проєкт «Як звучить Україна» | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

YouTube-проєкт «МУЛЬТИТРЕК» | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація

Pivovarov team

Pomitni

ENKO

Nebo music

Name PR (вибір читачів)

Re-singing | Найкращий переспів

FIЇNKA & Іван Попович – ГУЦУЛЯНКА

OKS – Ніченька

Христина Соловій & Мертвий Півень – Гобелен

ONUKA – День і ніч

Max Barskih – Подруга-Ніч (вибір читачів)

FanPlace | Найактивніший фан-клуб

До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.

Dorofeeva

MÉLOVIN

YAKTAK

Артем Пивоваров

Сергій Лазановський

Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії «Move to Reality | Найкраща нова пісня». Вони будуть визначені у форматі конкурсу «МУВ 2» від спеціального музичного партнера премії Радіо «Сільпо» за підтримки Mastercard.

Саме цей перелік номінантів, окрім категорії «Найактивніший фан-клуб», буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.

Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці. Всі переможці номінацій від MUZVAR AWARDS отримають унікальну статуетку від креативного партнера Kochut Interiors та вже впізнавану серед артистів золоту відзнаку у вигляді візуального символу премії – «Фенікс» – від всесвітньо відомого митця Володимира Цісарика. Презенти для номінантів надає центр естетичної та антивікової медицини CPG Center.