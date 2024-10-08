GRECHKA BRUNCH: Блогери об'єднуються для допомоги ЗСУ

10 жовтня, у Всесвітній день каші, в ресторані GHOST відбудеться благодійний захід GRECHKA BRUNCH.

Відомі спікери та артисти зберуться, щоб допомогти пораненому 36-річному добровольцю з Дніпра Вадиму Коріцькому.

Захід організовують учасниця 14-го сезону «МайстерШеф» Анастасія Шаповалова та блогер Данил Лінчик. Співорганізаторкою виступає директорка Благодійного фонду «Народжені перемагати» та головна редакторка журналу GLORY – Лала Цукерман.

“Гречка — це не просто продукт, який всі знають з дитинства, це справжнє українське золото, корисне і універсальне. Ми вирішили створити GRECHKA BRUNCH як унікальний формат, де звичайна каша перетворюється на символ єдності та допомоги. Це не стандартний бранч, а подія, що наповнена шоу-програмою, цікавими виступами та несподіванками, які точно не залишать нікого байдужими. Цей бранч стане не тільки способом зібрати кошти, а й справжнім святом, яке об'єднає гостей та зробить цей день особливим для кожного”, - розповідають організатори.

Гостей чекають виступи зіркових спікерів Олени Шершньової та Ярослави Солодєєвої (Федорової), музичні подарунки від артистів Krementsova, iSKra, Насті Балог, унікальний майстер-клас із приготування гречаників від Анастасії Шаповалової та Данила Лінчика, дегустація вин з інтерактивним шоу з сомельє Валерієм Яворським, декламування поезії від Лали Цукерман, welcome drink від «Вина світу» та частування від ресторану GHOST. Окрім цього, буде можливість для корисного нетворкінгу, професійна фото- та відеозйомка. Усі гості отримають подарунки від партнерів заходу. Конферанс забезпечуватиме Юрій Кляцкін. Єдина умова – принести із собою пакет гречки.



Серед артистів та зіркових гостей події очікуються Ілона Гвоздьова, Макс Гордєєв, Міла Нітіч, Ольга Вороніна, інфлюенсери Тьотя Мотя, Анастасія Покрещук, Олег Машуковський, Міла Кузнєцова, Усвідомлена та інші.

Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реабілітацію Вадима.



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Найменування отримувача: БО НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ БФ

Код отримувача: 44770169

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Картка Приватбанку, яка прив'язана до офіційного рахунку фонду:

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Номер картки банки

5375 4112 2279 9426

Особлива вдячність партнерам заходу:

Будівельна компанія АГТ ПЛЮС, поліграфічна компанія «LinessPrint», косметологічна клініка «Beauty Ray», компанія METRO, артезіанська вода Avalon, Київхліб, ВД Вина Світу

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