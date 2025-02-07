«Business Gravity. TOP-100» відзначила Сергія Головченка за розвиток будівельної галузі.

Сергія Головченка нагороджено почесною нагородою за вагомий внесок у розвиток будівельної галузі та підтримку соціальних ініціатив.

У рамках щорічної міжнародної премії «Business Gravity. TOP-100» співвласника будівельних компаній України та США Сергія Головченка відзначили почесною нагородою «Міжнародний експерт в сфері забудівлі». Ця нагорода є визнанням його значущого внеску в розвиток національної економіки, підтримку малого та середнього бізнесу, а також соціальних ініціатив, що сприяють відбудові України.

Сергій Головченко має 17-річний досвід у будівельній сфері, пройшовши шлях від звичайного працівника до власника успішних компаній. Його компанії побудували понад 200 тис. м² житла, забезпечивши нові домівки для більш ніж 2 тис. українських сімей. Окрім безпосередньої діяльності в будівництві він активно підтримує соціальні проєкти, спрямовані на покращення інфраструктури та якості життя в громадах, де реалізуються його проєкти. Це включає створення парків і зон відпочинку, підтримку освітніх і культурних заходів, а також партнерство з місцевими організаціями.

Для мене ця нагорода є не лише особистим визнанням, а й визнанням внеску всієї нашої команди. Будівництво – це сфера, яка визначає майбутнє країни. Ми продовжуємо працювати, щоб кожна українська сім'я мала гідне житло, а наша країна – стійку та розвинену економіку, – зазначив Сергій Головченко.

Премія «Business Gravity. TOP-100» об’єднує провідних бізнесменів, інвесторів та підприємців, сприяючи розвитку ділових зв’язків та залученню міжнародних партнерів у національні проєкти. Цьогорічна церемонія нагородження, яка відбулася у Fairmont Grand Hotel, зібрала представників великого бізнесу, медійних особистостей та діячів культури. У рамках заходу також відбувся благодійний аукціон на підтримку захисників України, під час якого було зібрано значну суму на потреби військових.

Головними ведучими вечора стали Ольга Сумська, Анатолій Анатоліч та Андрій Чорновол, а червоний хідник вела Лілія Ріпка. Подія також включала встановлення національного рекорду.

Завдяки таким ініціативам, як «Business Gravity. TOP-100», бізнес-спільнота має можливість не лише відзначати свої здобутки, а й об’єднуватися заради спільної мети – зміцнення економічного потенціалу України та її відродження в умовах викликів сучасності.