Григорию Чапкису – 90: Мозг нельзя останавливать ни на минуту!

21 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Григорию Чапкису – 90: Мозг нельзя останавливать ни на минуту!
Григорию Чапкису – 90!
пресс-служба

19 февраля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Джон Траволта.

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Читайте в №9:

- Григорий Чапкис: В ансамбле Вирского мне присвоили звание «маэстро присядки»;

- Чем запомнился актер Кирк Дуглас;

- Победы и страсти Аллы Ларионовой;

- Днепропетровщина оказалась в лидерах среди должников за коммуналку;

- Любовь, Гурченко и море. Как Владимир Меньшов снимал «Любовь и голуби»;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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