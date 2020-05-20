Татьяна Лютаева: Кто-то становится Золушкой в 15, а кто-то – в 50

20 мая 2020 17:30 Александр Кива
Татьяна Лютаева: Кто-то становится Золушкой в 15, а кто-то – в 50
Актриса Татьяна Лютаева

20 мая в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Татьяна Лютаева.

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Читайте в №14-15:

- интервью с Татьяной Лютаевой;

- Как дрессировщица Ирина Бугримова бунтарей укрощала;

- 80 лет крутизны Чака Норриса;

- Как Днепр выходит из карантина;

- Июнь зловещ – леса и парки атакует клещ;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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