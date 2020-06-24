Звезда сериала Вскрытие покажет Екатерина Маликова: Хочется влюбиться и создать семью

24 июня в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Екатерина Маликова.

Работа судмедэксперта и так непроста. А если ты еще и красавица-блондинка с острым языком, то готовься к разным неприятностям. Детективный сериал «Вскрытие покажет» каждый вечер собирает у экранов миллионы зрителей.

Признайтесь, наверняка бывали романы на съемочной площадке...

Все мои партнеры, с которыми приходилось играть любовь, во время съемочного процесса мне были искренне и глубоко интересны как мужчины. Если ты не влюблена в своего партнера, то это сразу будет заметно в кадре. Но романов в прямом смысле этого слова у меня не было

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