Звезда сериала Вскрытие покажет Екатерина Маликова: Хочется влюбиться и создать семью

24 июня 2020 12:00 Александр Кива
Звезда сериала Вскрытие покажет Екатерина Маликова: Хочется влюбиться и создать семью
Екатерина Маликова и Артемий Егоров

24 июня в Харькове вышел свежий номер газеты «Телевизор», на обложке — актриса Екатерина Маликова.

Читайте такжеНатали Портман: Я из породы отличников – с культом дисциплины и оценок
Работа судмедэксперта и так непроста. А если ты еще и красавица-блондинка с острым языком, то готовься к разным неприятностям. Детективный сериал «Вскрытие покажет» каждый вечер собирает у экранов миллионы зрителей.

Признайтесь, наверняка бывали романы на съемочной площадке...

Все мои партнеры, с которыми приходилось играть любовь, во время съемочного процесса мне были искренне и глубоко интересны как мужчины. Если ты не влюблена в своего партнера, то это сразу будет заметно в кадре. Но романов в прямом смысле этого слова у меня не было

Полную версию материала читайте в газете«Телевизор» №26-27, 2020 от 17 июня в продаже!

А еще в «Телевизоре» программа телепередач, афиша, объявления, а также кроссворды, анекдоты, еженедельный гороскоп не дадут заскучать. В каждом номере делимся полезными советами, рецептами. Рекомендованная цена - 4 грн. 00 коп.

Также покупайте «Телевизор» или оформляйте подписку в нашем интернет-магазине. Это выгодно!

Материалы по теме

Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Полезные советы

Как избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Елена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева
Новости

Елена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева
Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек
Новости

Катя Бужинская впервые показала лица своих двойняшек
Екатерина Маликова: Хочется влюбиться и создать семью
Теленеделя

Екатерина Маликова: Хочется влюбиться и создать семью

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK