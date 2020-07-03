Ведущий Говорит Украина Алексей Суханов признался, к чему питает слабость
2 июля вышел свежий номер журнала Телескоп с Алексеем Сухановым на обложке.
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