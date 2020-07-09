Эктор Хименес-Браво воплощает свои желания в реальность

9 июля 2020 12:00 Александр Кива
Эктор Хименес-Браво воплощает свои желания в реальность
Эктор Хименес-Браво
пресс-служба

9 июля вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Читайте также120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала Теленеделя - Консервирование. Варенья
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Эктор Хименес-Браво уже 10 лет стабильно исполняет роль лица и души «МастерШеф», но по жизни ему часто приходится выбирать — между правильной и любимой профессией, ресторанным, гостиничным и шоу-бизнесом, между разными странами, проектами, вкусами и техниками. «ТОП» попросил знаменитого шефа решить еще несколько дилемм. 
  • Раз в год, 8 июля, все благонравные ньюйоркцы разгуливают по улицам в чем мать родила, демонстрируя пестрые картины на теле. Так они отмечают День боди-арта. «ТОП» присоединился и выхватил в толпе нескольких щедро татуированных знаменитостей.
  • У актера Эдуарда Радзюкевича, персонаж которого 10 лет назад заразил телезрителей слоганом «Праздник! Праздник! Праздник!», 11 июля есть повод для банкета — ему 55. Напомним: слоган соответствует названию фирмы героя Радзюкевича в семейном ситкоме «Папины дочки». За восемь сезонов персонаж прошел путь от вредного директора ивент-агентства до счастливого молодожена, а потом словно испарился. Причем сам лицедей тоже куда-то пропал — в кино мелькал редко, да и с журналистами на связь не выходил. В итоге его персона обросла мифами, в которых «ТОП» попробовал разобраться.
  • В начале апреля — аккурат под карантин — вышел четвертый сезон сериала «Бумажный дом», признанного мировой сенсацией. Не всякому испанскому проекту везет попасть на платформу Netflix, за три года стать чуть ли не самым популярным и отхватить «Эмми». В ожидании финальной части действа «ТОП» раздобыл несколько вкусных фактов о ленте.
  • В Киеве возобновилась работа над 40-серийным украиноязычным проектом «Вызов» канала «Украина». Первые сцены творческие группы отсняли еще в середине марта. Актеры только успели раззнакомиться и вжиться в роли, как мир встал на паузу из-за пандемии коронавируса. После возобновления съемок «ТОП» побывал на площадке и узнал, как во время адаптивного карантина проходит творческий процесс.
  • Сколько бы вам ни было лет, стоит услышать: «Мальчишки и девчонки, а также их родители…», как вы возвращаетесь в детство. 11 июля исполнительница задорной музыкальной заставки для «Ералаша» Елена Камбурова отмечает 80-летие. Вспоминаем творческий путь знаменитости в новом номере журнала «Телескоп».
  • Отпуск? Нет, не слышали! Стараясь реже заходить в соцсети, чтобы не натыкаться на «морские» фотки знакомых, «ТОП» разрывается между съемками. А их сейчас немало – в шоу-бизнесе лето называют горячей порой не только из-за высоких температур. Результаты разведработ традиционно ищите в рубрике «ТОП-Life».
  • 155 лет назад на последнюю непокоренную вершину Альп, гору Маттерхорн, впервые ступила нога человека. Почему эта экспедиция вошла в историю, рассказываем в новом выпуске журнала «Телескоп».
  •  Обрадовавшись, что в течение 2020 года можно будет понаблюдать аж за шестью затмениями, «ТОП» вспомнил самые яркие, а в некоторых случаях даже судьбоносные небесные явления из прошлого.
  • На далеком Мадагаскаре живут невероятно забавные существа, которые смогут любому провести мастер-класс по суперспособностям! Они так удачно маскируются, что найти их в лесу практически невозможно. Знакомимся с листохвостыми гекконами ближе в рубрике «ХВОСТуны».
  • Лето в разгаре, море бурлит и пенится, страны постепенно открывают авиасообщение, а значит, самые смелые из вас наверняка уже спланировали отпуск мечты. А какой вояж обходится без надежного спутника – чемодана? Рассказываем, как выбрать не только красивый, но и долговечный аксессуар, в новом номере журнала «Телескоп».
  • В повседневной жизни стресс ходит за вами по пятам, поджидает и разрушает. Как моментально перезагрузиться и снять напряжение, знает наш редакционный доктор.
  • Пошел к психологу, а стало только хуже… «ТОП» разобрался, почему во время психотерапии состояние может усугубиться и нормально ли это?
  • День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. В этом году праздник приходится на 12 июля. Всем рыбакам – и профессионалам, и любителям – желаем частого клева и большого улова! А мы будем стараться готовить рыбку часто, много и разную.

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена – 12 гривен 00 копеек.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Телескоп журнал Телескоп

Материалы по теме

За витриной: смотреть 14 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 14 серию онлайн
За витриной: смотреть 13 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 13 серию онлайн
На СТБ состоится премьера кулинарного шоу Звана вечеря
Анонсы на ТВ

На СТБ состоится премьера кулинарного шоу Звана вечеря
За витриной: смотреть 12 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 12 серию онлайн

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK