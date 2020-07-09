Эктор Хименес-Браво воплощает свои желания в реальность
9 июля вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
- Эктор Хименес-Браво уже 10 лет стабильно исполняет роль лица и души «МастерШеф», но по жизни ему часто приходится выбирать — между правильной и любимой профессией, ресторанным, гостиничным и шоу-бизнесом, между разными странами, проектами, вкусами и техниками. «ТОП» попросил знаменитого шефа решить еще несколько дилемм.
- Раз в год, 8 июля, все благонравные ньюйоркцы разгуливают по улицам в чем мать родила, демонстрируя пестрые картины на теле. Так они отмечают День боди-арта. «ТОП» присоединился и выхватил в толпе нескольких щедро татуированных знаменитостей.
- У актера Эдуарда Радзюкевича, персонаж которого 10 лет назад заразил телезрителей слоганом «Праздник! Праздник! Праздник!», 11 июля есть повод для банкета — ему 55. Напомним: слоган соответствует названию фирмы героя Радзюкевича в семейном ситкоме «Папины дочки». За восемь сезонов персонаж прошел путь от вредного директора ивент-агентства до счастливого молодожена, а потом словно испарился. Причем сам лицедей тоже куда-то пропал — в кино мелькал редко, да и с журналистами на связь не выходил. В итоге его персона обросла мифами, в которых «ТОП» попробовал разобраться.
- В начале апреля — аккурат под карантин — вышел четвертый сезон сериала «Бумажный дом», признанного мировой сенсацией. Не всякому испанскому проекту везет попасть на платформу Netflix, за три года стать чуть ли не самым популярным и отхватить «Эмми». В ожидании финальной части действа «ТОП» раздобыл несколько вкусных фактов о ленте.
- В Киеве возобновилась работа над 40-серийным украиноязычным проектом «Вызов» канала «Украина». Первые сцены творческие группы отсняли еще в середине марта. Актеры только успели раззнакомиться и вжиться в роли, как мир встал на паузу из-за пандемии коронавируса. После возобновления съемок «ТОП» побывал на площадке и узнал, как во время адаптивного карантина проходит творческий процесс.
- Сколько бы вам ни было лет, стоит услышать: «Мальчишки и девчонки, а также их родители…», как вы возвращаетесь в детство. 11 июля исполнительница задорной музыкальной заставки для «Ералаша» Елена Камбурова отмечает 80-летие. Вспоминаем творческий путь знаменитости в новом номере журнала «Телескоп».
- Отпуск? Нет, не слышали! Стараясь реже заходить в соцсети, чтобы не натыкаться на «морские» фотки знакомых, «ТОП» разрывается между съемками. А их сейчас немало – в шоу-бизнесе лето называют горячей порой не только из-за высоких температур. Результаты разведработ традиционно ищите в рубрике «ТОП-Life».
- 155 лет назад на последнюю непокоренную вершину Альп, гору Маттерхорн, впервые ступила нога человека. Почему эта экспедиция вошла в историю, рассказываем в новом выпуске журнала «Телескоп».
- Обрадовавшись, что в течение 2020 года можно будет понаблюдать аж за шестью затмениями, «ТОП» вспомнил самые яркие, а в некоторых случаях даже судьбоносные небесные явления из прошлого.
- На далеком Мадагаскаре живут невероятно забавные существа, которые смогут любому провести мастер-класс по суперспособностям! Они так удачно маскируются, что найти их в лесу практически невозможно. Знакомимся с листохвостыми гекконами ближе в рубрике «ХВОСТуны».
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