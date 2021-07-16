Где заказать услуги грузоперевозки в Киеве по приемлемой цене?

Реклама 16 июля 2021 11:28 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Где заказать услуги грузоперевозки в Киеве по приемлемой цене?
Где заказать услуги грузоперевозки в Киеве по приемлемой цене?
пресс-служба

Перевезти мебель в новую квартиру или вывезти строительный мусор после ремонта – довольно хлопотное дело.

При попытке все сделать самостоятельно многие сталкиваются с целым рядом проблем: правильно упаковать все вещи, найти помощников для погрузки, отыскать подходящий транспорт, спланировать все по времени. Все это отнимет немало сил, и выльется в «копеечку». Благо, век технологий сегодня позволяет заказать услуги грузоперевозки в Киеве, не выходя из дома. Это избавит Вас от головной боли, сохранит здоровую спину, а деньги - в кошельке. 

Сколько стоит перевезти груз по Киеву?

  Не стоит бросаться звонить в первую попавшуюся компанию, которую Вам выдал Google. Для начала, оцените все «за» и «против».

  • Сколько стоит аренда грузовика?
  • Есть ли у компании грузчики, желательно, трезвые?
  • Будут ли дополнительные расходы?
  • Как долго придется ждать машину?
  • Можно ли Вам поехать вместе со своими вещами?

  На первый взгляд, многие из этих факторов, не играют большой роли, но на деле, из таких мелочей и складывается общая картина переезда. Услуги грузоперевозки в Киеве в среднем стоят 200-250 грн за час работы грузовика на 500 кг + дополнительные расходы. Можно найти дешевле, если заказывать так называемый «переезд под ключ», тогда компании делают отличную скидку.

Услуги грузоперевозки в Киеве от ZUBR TAXI

Компания ZUBR TAXI более 6 лет предоставляет услуги грузоперевозки в Киеве. Команда ZUBR на данный момент является лидером не только по количеству клиентов, но и по качеству сервиса. Какие услуги можно заказать?

  1. Квартирный или офисный переезд под ключ;
  2. Негабаритные перевозки;
  3. Крупногабаритные перевозки;
  4. Вывоз мусора;
  5. Упаковка и перевозка вещей, мебели;
  6. Перевозка животных;
  7. Услуги грузчиков для любых целей.

ZUBR TAXI владеет одним из самых крупных автопарков в Киеве, что дает возможность перевозить практически любые грузы от 1 кг до 20 тонн. Тариф подбирается индивидуально, в зависимости от размеров и веса груза, стоимость услуг стартует от 300 грн за 2 часа работы машины. Узнать более детальную информацию о тарифах можно на сайте компании.

Преимущества ZUBR TAXI

  • Выезд грузовика уже через 5 минут после заказа;
  • Расчет стоимости по Вашим фото;
  • Весь спектр услуг – от упаковки вещей до расставления мебели по местам;
  • Грузоперевозки по всему Киеву и Киевской области;
  • Ответственные грузчики;
  • Возможность передвижения заказчика в авто по городу;
  • Оптимальные цены. 

Стоит ли перевозить груз самостоятельно?

     В целом, организовать перевозку крупного груза самостоятельно вполне реально. Вначале кажется, что это “раз плюнуть” и так будет дешевле. На деле почти у каждого, кто не имеет опыта в данном деле возникает масса трудностей. Что для этого нужно?

  1. Составить четкий план действий для каждого, кто участвует в переезде, чтобы не потерять много времени;
  2. Найти достаточное количество крепких мужчин, которые будут носить шкафы, мешки и коробки;
  3. Правильно упаковать 
  4. Желательно ничего не сломать и не разбить по дороге, ну и не надорвать спину;
  5. Ну и наконец, самое сложно, найти друга с грузовиком. 

Как заказать услуги грузоперевозки в Киеве?

  Справиться своими силами с транспортировкой габаритных грузов довольно сложно и финансово невыгодно. Если Вам нужно быстро перевезти мебель, технику, животных или вывезти строительный мусор, закажите услуги грузоперевозки в Киеве в ZUBR TAXI. Оставить заявку можно на сайте компании или по телефону +38-066-407-05-05. ZUBR TAXI гарантирует каждому клиенту оперативную доставку любого груза по Киевской области, качественный сервис и лояльный ценник на все услуги. 

Де замовити послуги вантажоперевезення в Києві за прийнятною ціною?

 Перевезти меблі в нову квартиру або вивезти будівельне сміття після ремонту - досить клопітка справа. При спробі все зробити самостійно більшість стикається з цілою низкою проблем: правильно упакувати всі речі, знайти помічників для завантаження, знайти потрібний транспорт, спланувати все по часу. Все це забере чимало сил, і виллється в «копієчку». Благо, вік технологій сьогодні дозволяє замовити послуги вантажоперевезення в Києві, не виходячи з дому. Це позбавить Вас від головного болю, збереже здорову спину, а гроші - в гаманці.

Скільки коштує перевезти вантаж по Києву?

 Не варто кидатися дзвонити в першу-ліпшу компанію, яку Вам видав Google. Для початку, оцініть всі «за» і «проти».

  • Скільки коштує оренда вантажівки?
  • Чи є у компанії вантажники, бажано, тверезі?
  • Чи будуть додаткові витрати?
  • Як довго доведеться чекати машину?
  • Чи можна Вам поїхати разом зі своїми речами?

На перший погляд, багато хто з цих факторів, не грають великої ролі, але на ділі, з таких дрібниць і складається загальна картина переїзду. Послуги вантажоперевезення в Києві в середньому коштують 200-250 грн за годину роботи вантажівки на 500 кг + додаткові витрати. Можна знайти дешевше, якщо замовляти так званий «переїзд під ключ», тоді компанії роблять відмінну знижку.

Послуги вантажоперевезення в Києві від ZUBR TAXI

Компанія ZUBR TAXI більше 6 років надає послуги вантажоперевезення в Києві. Команда ZUBR на даний момент є лідером не тільки за кількістю клієнтів, але і за якістю сервісу. Які послуги можна замовити?

  • Квартирний або офісний переїзд під ключ;
  • Негабаритні перевезення;
  • Великогабаритні перевезення;
  • Вивіз сміття;
  • Упаковка і перевезення речей, меблів;
  • Перевезення тварин;
  • Послуги вантажників для будь-яких цілей.

ZUBR TAXI володіє одним з найбільших автопарків в Києві, що дає можливість перевозити практично будь-які вантажі від 1 кг до 20 тонн. Тариф підбирається індивідуально, залежно від розмірів і ваги вантажу, вартість послуг стартує від 300 грн за 2 години роботи машини. Дізнатися більш детальну інформацію про тарифи можна на сайті компанії.

Переваги ZUBR TAXI

  • Виїзд вантажівки вже через 5 хвилин після замовлення;
  • Розрахунок вартості за Вашими фото;
  • Весь спектр послуг - від упаковки речей до розставляння меблів по місцях;
  • Вантажоперевезення по всьому Києву і Київській області;
  • Відповідальні вантажники;
  • Можливість пересування замовника в авто по місту;
  • Оптимальні ціни.

 

Чи варто перевозити вантаж самостійно?

В цілому, організувати перевезення великого вантажу самостійно цілком реально. Спочатку здається, що це "раз плюнути" і так буде дешевше. На ділі майже у кожного, хто не має досвіду в цій справі виникає маса труднощів. Що для цього потрібно?

  1. Скласти чіткий план дій для кожного, хто бере участь в переїзді, щоб не втратити багато часу;
  2. Знайти достатню кількість міцних чоловіків, які будуть носити шафи, мішки і коробки;
  3. Правильно упакувати
  4. Бажано нічого не зламати і не розбити по дорозі, ну і не надірвати спину;
  5. Ну і нарешті, саме складне, знайти друга з вантажівкою.

Як замовити послуги вантажоперевезення в Києві?

 Впоратися самотужки з транспортуванням габаритних вантажів досить складно і фінансово невигідно. Якщо Вам потрібно швидко перевезти меблі, техніку, тварин або вивезти будівельне сміття, замовте послуги вантажоперевезення в Києві в ZUBR TAXI. Залишити заявку можна на сайті компанії або по телефону + 38-066-407-05-05. ZUBR TAXI гарантує кожному клієнту оперативну доставку будь-якого вантажу по Київській області, якісний сервіс і лояльний цінник на усі послуги.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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