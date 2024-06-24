Електрична економія від Opel: які деталі вам все одно доведеться замінювати

Електрична економія від Opel: які деталі вам все одно доведеться замінювати

Opel активно впроваджує електромобілі на ринку, пропонуючи економічні рішення водіям.

Моделі Opel Сorsa-e та Mokka-e отримали позитивні відгуки від автовласників. Однак, як і будь-який інший автомобіль, електромобілі Opel потребують технічного обслуговування та заміни деяких деталей.

Розповсюджені проблеми з електромобілями Opel

Слід розуміти, що певні деталі електромобіля з часом виходять з ладу через зношування. Цим вони не відрізняються від бензинових чи дизельних автомобілів.

Вам варто змиритися з тим, що доведеться регулярно купувати наступні запчастини на Opel:

Акумуляторні батареї. Це серце електромобіля. Вони служать для старту та живлення електросистем. Найбільш поширені проблеми включають деградацію батареї і зниження ємності.

Гальмівні колодки та диски. Гальмівні системи електромобілів зношуються повільніше завдяки регенеративному гальмуванню. Тим не менш, вони все одно потребують регулярної заміни.

Важелі підвіски та амортизатори. Ці деталі у електромобілів Opel також схильні до зносу. Ці компоненти відповідають за комфорт та керованість автомобіля. З часом амортизатори втрачають свою ефективність.

Датчики зношування колодок. Електромобілі Opel оснащені складною електронікою та численними датчиками. Однак вони також потребують заміни.

Найкращі aftermarket-бренди для електромобілей Opel

Оригінальні запчастини забезпечують високу якість та довговічність. Однак вони мають високу ціну. Aftermarket-запчастини часто більш доступні за ціною та мають прийнятну якість. Вибір запчастин для вторинного ринку дозволяє заощадити гроші, не втрачаючи в якості. Запчастини від Bosch або TRW можуть бути на 30-40% дешевшими за оригінальні.

Bosch

Bosch пропонує широкий асортимент запчастин до електромобілів. Їхні акумулятори мають високу надійність і довговічність. Гальмівні системи Bosch забезпечують відмінну ефективність гальмування.

TRW

TRW спеціалізується на виробництві гальмівних систем. Їхні гальмівні колодки і диски мають високі показники зносостійкості та ефективності. Використання запчастин TRW забезпечує безпеку та надійність на дорозі.

Bilstein

Bilstein відомий своїми амортизаторами та деталями підвіски. Їхні продукти забезпечують комфорт та стійкість автомобіля. Амортизатори Bilstein мають довгий термін служби та високу ефективність.

Delphi

Delphi пропонує широкий вибір датчиків та електронних компонентів. Їхні запчастини відрізняються високою точністю та надійністю. Використання датчиків Delphi допомагає уникнути багатьох проблем із електронікою автомобіля.

Купівля запчастин на Opel у перевіреному каталозі автозапчастин https://avtoto.com.ua/ua/zapchastini-na-opel/ значно знизить витрати на обслуговування електромобіля. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника та звертатися до фахівців у разі потреби. Це дозволить насолоджуватися комфортною та безпечною їздою на вашому електромобілі.