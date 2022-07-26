Правильний вибір морозильних камер

Морозильна камера – необхідна частина кухонного чи магазинного інтер'єру для швидкого заморожування та довготривалого зберігання продуктів харчування.

Виробники пропонують великий вибір моделей, що відрізняються функціональністю, розмірами, способом розміщення та місткістю.

Морозильні камери поділяються на два типи: вбудовані (камери, які можуть бути вбудовані в один із відсіків холодильників) та окремі (окремі камери, які ставляться в зручному місці). Окремий вид камер також може поділятися на підтипи: вертикальне чи горизонтальне розміщення. Вибір залежить від цілей використання – комерційні чи побутові. Морозилки об'ємом до 150 л зазвичай використовуються для побутових цілей, а вище – для комерційних.

Кліматичний клас

Кожна морозильна камера має власний кліматичний клас. Зазвичай ці класи позначають літерами та кількістю зірок над літерою. Так вважається, що найслабша морозильна камера позначається буквою А*, а найпотужніша А**** і гарантує заморожування майже до -24 °С.

Розмір

Розмір морозилки залежить від типу - вертикально стоїть або горизонтально стоїть. Вертикально стоящі зазвичай використовуються як звичайні холодильники, не поступаючись їм за розмірами і маючи різницю тільки в температурі охолодження. Вертикально стоящі займають велику ширину, але також мають перевагу у пересуванні між приміщеннями.

Енергоспоживання

Слід пам'ятати, що морозильні камери споживають багато енергії підтримки оптимальної температури. Клас енергоспоживання позначається літерами від A до G, який виробники вказують у технічних характеристиках кожної моделі. У зв'язку з конкуренцією багато виробників борються за звання самої енергоефективної морозильної камери, щоразу зменшуючи та зменшуючи споживання енергії вдвічі, а то й утричі.

Управління

У камерах має бути управління температурою і статистикою про енергоспоживання. У деяких сучасних моделях ці дані можуть відображатися на спеціальному дисплеї, замінюючи старий спосіб кнопкових регуляцій.

Морозильні камери можна використовувати для зберігання напівфабрикатів, м'яса, напоїв, вершкового масла, заморожених фруктів, овочів і т.д.