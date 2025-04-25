Актуальні образи з шортами - варіанти на кожен день

Актуальні образи з шортами - варіанти на кожен день. Фото: pr

Дізнайтеся, як створити стильні образи з шортами на кожен день. Поради щодо вибору моделей, кольорів та гармонійних поєднань для різних випадків.

Зручні шорти - це невід'ємна частина літнього гардеробу, що поєднує комфорт, практичність і стиль. Завдяки різноманітності фасонів, матеріалів та кольорів, вони легко вписуються як у повсякденні образи, так і у більш елегантні поєднання. Шорти дозволяють створити легкий та розслаблений образ у спеку, підкреслити фігуру та додати образу динамічності.

Сьогодні дизайнери пропонують безліч варіантів – від класичних бавовняних моделей до модних шкіряних чи лляних, дозволяючи кожній дівчині знайти свій ідеальний стиль. Які саме жіночі шорти актуальні та як їх носити в цьому сезоні, розповімо далі.

У 2025 році мода тішить різноманітністю, тому пропонуємо кілька трендів.

Бермуди-шорти. Модель, що має подовжений крій трохи вище коліна та найчастіше виконана з костюмних тканин або щільної бавовни. Відмінно підходять для напівділових образів та міського стилю.

Висока посадка. Шорти із завищеною талією залишаються на піку популярності, адже візуально подовжують ноги та підкреслюють талію. Такі варіанти поєднуються з укороченими топами або заправленими блузами.

Льон та натуральні тканини. Легкі матеріали, що дихають, ідеально підходять для літа варто поєднати з натуральними відтінками - пісочним, білим, оливковим, теракотовим.

Світлий денім. Світло-блакитний, вибілений або білий денім - мастхев сезону. Можна носити як лаконічні моделі, так і з ефектом варьонок або необробленим краєм.

Спортивні шорти. Зручний тренд, який перекочував до повсякденного гардеробу. Часто можна побачити їх з контрастним окантуванням або брендованими вставками.

Шорти-карго. Полегшені, вільні від зайвих кишень моделі, у відтінках беж або хакі – все ще популярні.

Ефектні принти. Смужка, квіти, абстракції або анімалістика - особливо актуальні у пляжних та відпускних образах.

Як поєднувати модні шорти у 2025 році

Романтичний стиль: вибирайте шорти з легких тканин (наприклад, льон або віскоза) пастельних відтінків або з квітковим принтом.

Діловий стиль: ідеальними будуть бермуди з костюмної тканини з високою посадкою.

Спорт-шик: носіть спортивні або трикотажні шорти з кроп-топами, оверсайз-сорочками, бейсболками та масивними кросівками.

Міський кежуал: денім-шорти, футболка або майка, розстебнута сорочка, і зручні сандалії - простий, але актуальний образ на кожен день.

Богемний стиль: шорти з етнічними принтами або мереживним оздобленням відмінно підійдуть для літніх фестивалів.

Як підібрати модель по типу фігури

Пісочний годинник. Підкреслюйте талію за допомогою високої посадки та пояса.

Прямокутний тип фігури. Купуйте моделі з акцентом на стегна або з широким ременем.

Груша. Носіть світлий верх та темний низ – це допоможе збалансувати силует.

Яблуко. Вибирайте моделі з вільною посадкою та легким розширенням до низу - це створить правильні пропорції.

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