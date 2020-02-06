Основная черта обладателя каждой группы крови

Группа крови определяет характер человека, хотите знать, какой он у вас?

Первая группа

Вы выносливые! Прирожденные лидеры и ораторы, способные зажечь толпу и заставить окружающих делать то, что вам нужно.

Среди обладателей первой группы множество авантюристов, отличающихся самоуверенностью и эгоизмом!

Вы способны построить прекрасную карьеру, если будете держать свою заносчивость под контролем.

Вторая группа

Вы целеустремленные! Ваше трудолюбие не только позволяет в короткие сроки добиться успехов на работе, но и становится предметом зависти окружающих.

Многие люди думают, что вам все в жизни дается легко, а секрет в том, что вы умеете планировать, цените стабильность и порядок.

Третья группа

Вы от природы одарены творческими способностями, поэтому комфортнее всего вам наедине с собой, в своей голове (где создаются целые Вселенные!)

Вы интроверт, который может стать успешным за счет своей фантазии.

Четвертая группа

Основное ваше качество — организаторские способности. Однако стать во главе определенного коллектива вам мешают проблемы с доверием. Вы считаете, что люди лицемерные, возможно, вы даже сталкивались с предательством.

Предательство вас пугает, но и излишняя отрешенность не приводит к умиротворению. Используйте свои сильные стороны!

Напомним,