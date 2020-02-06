Основная черта обладателя каждой группы крови
Группа крови определяет характер человека, хотите знать, какой он у вас?
Первая группалидеры и ораторы, способные зажечь толпу и заставить окружающих делать то, что вам нужно.
Среди обладателей первой группы множество авантюристов, отличающихся самоуверенностью и эгоизмом!
Вы способны построить прекрасную карьеру, если будете держать свою заносчивость под контролем.
Вторая группа
Вы целеустремленные! Ваше трудолюбие не только позволяет в короткие сроки добиться успехов на работе, но и становится предметом зависти окружающих.
Многие люди думают, что вам все в жизни дается легко, а секрет в том, что вы умеете планировать, цените стабильность и порядок.
Третья группа
Вы от природы одарены творческими способностями, поэтому комфортнее всего вам наедине с собой, в своей голове (где создаются целые Вселенные!)
Вы интроверт, который может стать успешным за счет своей фантазии.
Четвертая группа
Предательство вас пугает, но и излишняя отрешенность не приводит к умиротворению. Используйте свои сильные стороны!
Напомним,