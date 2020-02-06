Основная черта обладателя каждой группы крови

6 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Основная черта обладателя каждой группы крови
Основная черта характера обладателя каждой группы крови
pixabay.com

Группа крови определяет характер человека, хотите знать, какой он у вас?

Первая группа 

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Вы выносливые! Прирожденные лидеры и ораторы, способные зажечь толпу и заставить окружающих делать то, что  вам нужно.

Среди обладателей первой группы множество авантюристов, отличающихся самоуверенностью и эгоизмом! 

Вы способны построить прекрасную карьеру, если будете держать свою заносчивость под контролем. 

Вторая группа

Вы целеустремленные! Ваше трудолюбие не только позволяет в короткие сроки добиться успехов на работе, но и становится предметом зависти окружающих.

Многие люди думают, что вам все в жизни дается легко, а секрет в том, что вы умеете планировать, цените стабильность и порядок.

Третья группа

Вы от природы одарены творческими способностями, поэтому комфортнее всего вам наедине с собой, в своей голове (где создаются целые Вселенные!)

Вы интроверт, который может стать успешным за счет своей фантазии. 

Четвертая группа

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Основное ваше качество — организаторские способности. Однако стать во главе определенного коллектива вам мешают проблемы с доверием. Вы считаете, что люди лицемерные, возможно, вы даже сталкивались с предательством.

Предательство вас пугает, но и излишняя отрешенность не приводит к умиротворению. Используйте свои сильные стороны!

Напомним,

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