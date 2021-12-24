Alser.ua - це про любов до своєї роботи та клієнта

Alser.ua - це про любов до своєї роботи та клієнта

Вже понад 12 років ми оформлюємо вікна й створюємо затишок в оселях, виготовляючи жалюзі, штори та ролети.

За цей час ми відкрили 18 салонів по всій Україні, виконали понад 41000 замовлень та отримали 4000 схвальних відгуків.

В Alser працюють понад 200 фахівців і кожен з них старається задовольнити всі потреба наших клієнтів.

Однією з відмінностей Alser – є широкий вибір, в компанії представлено більше ніж 1000 видів продукції.

Різноманіття товарів та послуг дозволяє підібрати варіант декорування для вашого інтер’єру на будь-який смак:

Товари:

Штори - компанія пропонує 86 видів штор та вибір із 20000 тканин. Ви можете обрати: дизайнерські штори, римські штори, штори блекаут, штори день-ніч, рулонні штори, японські штори, штори плісе, портьєри та гардини, вуличні штори, мультиштори, тюль та французькі штори. Виконання замовлення - від 3-х днів.

Жалюзі - є 90 видів жалюзі: вертикальні жалюзі, жалюзі день-ніч, рулонні жалюзі, тканинні жалюзі, жалюзі Ізолайт Венус, горизонтальні жалюзі, дерев’яні та бамбукові жалюзі, римські жалюзі. Виконання замовлення - від 3-х днів.

Ролети - ми виробляємо 18 видів ролет: ролети день-ніч, тканинні ролети, захисні ролети, жалюзі та ролети на мансардні вікна.

Карнизи для штор - обрати можна римські карнизи, стельові або ковані.

Москітні сітки - можна обрати 4-х типів (рамкового типу LUX, рулонного типу, дверного типу, москітні сітки плісе). Виконання замовлення - від 3-х днів.

Подушки та покривала - виготовлять індивідуально під ваші розміри. Можна обрати із 20000 тканин. Виконання замовлення - від 3-х днів.

Alser.ua - це про любов до своєї роботи та клієнта / предоставлено рекламодателем

Послуги:

3D моделювання жалюзі, штор та ролет в інтер’єрі - якщо ви хочете побачити, як буде виглядати ваше замовлення в майбутньому, то це саме для вас.

Прання та хімчистка штор і тюлю - не потрібно витрачати свій час та сили, професіонали виконають все за вас. Ми використовуємо лише сучасне обладнанням та безпечні засоби.

Навіска та прасування штор - ми прасуємо, збираємо, монтуємо, навішуємо та викладаємо ваші штори швидко та якісно.

Фотодрук на шторах та ролетах - це зробить ваш дизайн ваших вікон унікальним. Ми використовємо метод сублімації, що дозволяє наносити зображення на виріб із високою якістю та передачею кольорів.

Alser.ua - це про любов до своєї роботи та клієнта / предоставлено рекламодателем

Сильною стороною Alser.ua є не лише асортимент.

Уся наша продукція виготовляється лише з якісних та екологічно безпечних матеріалів, це підтверджено міжнародними сертифікатами.

Ми швидко приймаємо та виконуємо ваші замовлення. У разі затримки – компенсуємо незручності, повертаючи 100 грн за кожен день.

Наші майстри виїжджають на заміри безкоштовно.

А також доставляємо вироби по всій Україні. Наші клієнти можуть оформити онлайн замовлення із будь-якої точки країни, зробивши самостійний замір за детальною відеоінструкцією або за допомогою онлайн консультації.

Компанія Alser не стоїть на місці, розвиваючись кожен день. Ми вдосконалюємо свої навички та постійно запроваджуємо щось нове. Ми піклуємось про зручність наших клієнтів і цінуємо кожного.