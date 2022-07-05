Підвіска Citroen — особливості та причини несправності

Довгі роки візитною карткою популярної марки французьких автомобілів Citroen була гідропневматична підвіска Hydractive.

Вперше транспортний засіб обладнали пристроєм цього типу 1954 року. Потім підвіска неодноразово модернізувалася, поки не зникла з ринку разом із сімейством Citroen C5 у 2017 році. Конструктори бренду вважали пристрій надто складним для масового виробництва та невиправдано дорогим. Незважаючи на відхід моделей на гідравліці з ринку, багато автолюбителів вважають технологію Hydractive вдалою. Придбати амортизатори Citroen сьогодні можна навіть онлайн.

Особливості підвіски Citroen

Гідропневматична підвіска адаптується до стилю водіння власника авто, забезпечує плавний хід транспортного засобу, ефективно гасить коливання. Конструкція допускає регулювати положення кузова стосовно поверхні дороги. Водії та пасажири транспортних засобів, обладнаних системою пристроїв Hydractive, відзначають високий рівень комфорту та відсутність вібрації у салоні.

На функції підвіски негативно впливають такі фактори:

їзда в умовах дорожнього полотна поганої якості;

часте перевезення важких вантажів;

агресивне водіння.

Систематичне порушення рекомендацій щодо експлуатації авто призводить до виходу з ладу систем та вузлів машини. На ходову частину припадають великі навантаження, тому їй важливо приділяти особливу увагу.

Причини несправності підвіски

Підвіски Hydractive відрізняються надійністю. Планова заміна вузла провадиться кожні 5 років або 200 тис. км пробігу. Але оскільки ходова частина піддається постійним навантаженням, іноді авто вимагає передчасного ремонту. Часті причини несправності підвіски:

поломка важелів під час експлуатації;

механічні ушкодження амортизаторів;

знос втулки та стабілізаторів;

розбалансування передніх коліс.

Перераховані зміни стану деталей авто потребують термінового ремонту. Ігнорування проблем може призвести до негативних наслідків для життя/здоров'я учасників дорожнього руху.

Виправити поломки легко. Досвідчені автовласники можуть впоратися самостійно, але фахівці рекомендують звертатися до сервісу. Знайти необхідні комплектуючі можна в інтернет-магазині, перейшовши в потрібний розділ каталогу. Для підбору амортизаторів варто відвідати цей розділ.

Особливості ремонту підвіски Citroen

Щоб не запускати стан підвіски, власникам Citroen варто перевіряти стан ходової частини після тривалих поїздок бездоріжжям і активних навантажень на автомобіль, наприклад, після перевезення важких предметів. При перших ознаках несправності варто купити стійки Сітроен, а також інші елементи підвіски в інтернет-магазині та зробити заміну. Майстри сервісних центрів проведуть діагностику, виявлять слабкі місця машини, запропонують варіанти вирішення проблем. Вибір оригінальних запасних частин або хороших аналогів запобігатиме передчасному виходу підвіски з ладу.

Подвеска Citroen — особенности и причины неисправности

Підвіска Citroen — особливості та причини несправності / Пресслужба

Долгие годы визитной карточкой популярной марки французских автомобилей Citroen была гидропневматическая подвеска Hydractive. Впервые транспортное средство оборудовали устройством данного типа в 1954 году. Затем подвеска неоднократно модернизировалась, пока не пропала с рынка вместе с семейством Citroen C5 в 2017 году. Конструкторы бренда сочли устройство слишком сложным для массового производства и неоправданно дорогим. Несмотря на уход моделей на гидравлике с рынка, многие автолюбители считают технологию Hydractive удачной. Приобрести амортизаторы Citroen в Киеве сегодня можно даже онлайн.

Особенности подвески Citroen

Гидропневматическая подвеска адаптируется к стилю вождения владельца авто, обеспечивает плавный ход транспортного средства, эффективно гасит колебания. Конструкция допускает регулирование положения кузова по отношению к поверхности дороги. Водители и пассажиры транспортных средств, оборудованных системой устройств Hydractive, отмечают высокий уровень комфорта и отсутствие вибрации в салоне.

На функции подвески негативно влияют следующие факторы:

езда в условиях дорожного полотна плохого качества;

частая перевозка тяжелых грузов;

агрессивное вождение.

Систематическое нарушение рекомендаций по эксплуатации авто приводит к выходу из строя систем и узлов машины. На ходовую часть приходятся большие нагрузки, поэтому ей важно уделять особое внимание.

Причины неисправности подвески

Подвески Hydractive отличаются надежностью. Плановая замена узла производится каждые 5 лет или 200 тыс. км пробега. Но, поскольку ходовая часть подвергается постоянным нагрузкам, иногда авто требует преждевременного ремонта. Частые причины неисправности подвески:

поломка рычагов в ходе эксплуатации;

механические повреждения амортизаторов;

износ втулки и стабилизаторов;

разбалансировка передних колес.

Перечисленные изменения состояния деталей авто требуют срочного ремонта. Игнорирование неполадок может привести к негативным последствиям для жизни/здоровья участников дорожного движения.

Исправить поломки легко. Опытные автовладельцы могут справиться самостоятельно, но специалисты рекомендуют обращение в сервис. Найти необходимые комплектующие можно в интернет-магазине, перейдя в необходимый раздел каталога. Для подбора амортизаторов стоит посетить данный раздел на сайте.

Особенности ремонта подвески Citroen

Чтобы не запускать состояние подвески, владельцам Citroen стоит проверять состояние ходовой части после длительных поездок по бездорожью и активных нагрузок на автомобиль, например, перевозки тяжелых предметов. При первых признаках неисправности стоит купить стойки Ситроен, а также другие элементы подвески в интернет-магазине и произвести замену. Мастера сервисных центров проведут диагностику, выявят слабые места машины, предложат варианты решения проблем. Выбор оригинальных запасных частей или хороших аналогов предотвратит преждевременный выход подвески из строя.