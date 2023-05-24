Незвичайне ліжко в спальні: види, переваги та недоліки

Зі статті ви дізнаєтеся про різні види незвичайних ліжок, їхні переваги та недоліки. Отримайте натхнення для створення унікального інтер'єру вашої спальні.

При облаштуванні спальної кімнати найбільша увага завжди приділяється вибору ліжка. Це центральний предмет інтер'єру, який відповідає за комфортний відпочинок після довгого трудового дня, тому від якості та зручності обраної моделі залежить багато чого.

Більшість людей віддає перевагу купити ліжко традиційної форми: квадратну чи прямокутну. Такі меблі дозволяють оптимально використовувати простір спальної кімнати і звичніші в психологічному плані. До того ж ліжка традиційного плану в широкому асортименті представлені в меблевих салонах та інтернет-магазинах, тому з вибором відповідної моделі проблем зазвичай не виникає.

Тим часом фахівці в галузі дизайну інтер'єрів все частіше пропонують використовувати нестандартні меблі та оригінальні варіанти оформлення спального простору. У хід йдуть моделі-трансформери, ліжка, що «парять», або спальні ложа круглої форми. Але перш ніж зупинити свій вибір на одному з цих варіантів, варто ознайомитися з їхніми перевагами та недоліками. Це допоможе усвідомлено ухвалити рішення і не пошкодувати про нього згодом.

Ліжка-трансформери

Такі меблі стають все більш звичними, а в деяких випадках без них просто не обійтися. Для невеликих приміщень шафа-ліжко – незамінна річ з погляду економії простору, але і в просторих спальнях такі меблі стали з'являтися все частіше. Які ж переваги і недоліки мають такі меблі, і чи варто купувати їх для облаштування спальної кімнати?

Плюси ліжок-трансформерів

Безумовна перевага ліжок, що трансформуються, – економія простору. Наскільки актуальний цей момент, кожен має вирішити самостійно, адже розміри спалень та їхнє наповнення різні. Двоспальне ліжко-трансформер середніх розмірів (160 х 190 см) дозволяє звільнити вдень близько 3 кв. м площі. Це може виявитися важливим, якщо спальня виконує функції робочого кабінету або квартира є єдиним простором.

Моделі, представлені на меблевому ринку, надають такі переваги:

економія простору;

функціональність;

комфортність;

надійність.

Ліжко-трансформер – чудовий варіант облаштування гостьової спальні. Оскільки приміщення за прямим призначенням використовується лише час від часу, у звичайному житті таку кімнату легко пристосувати до бібліотеки, додаткової вітальні, робочого кабінету. Модель-трансформер, вбудована між полицями або шафами, непомітна в інтер'єрі і легко вписується в навколишній простір, не виділяючись серед інших обстановок.

Підйомні ліжка цілком зручні, надійні та стійкі. Якщо доповнити таку модель якісним ортопедичним матрацом, сон буде спокійним, а відпочинок повноцінним.

Недоліки моделей, що трансформуються

Серед негативних моментів використання ліжок, що трансформуються, такі:

відсутність м'якого узголів'я;

неможливість валятися на ліжку протягом дня;

висока вартість.

Сенс придбання таких меблів у тому, щоб у денний час звільнити якнайбільше місця в приміщенні, а значить, ліжко доведеться щодня піднімати до стіни і знову опускати на ніч. Це не складно, проте просто лежати на ліжку вдень не вийде – для цього його доведеться знову розкласти.

Конструкція таких моделей максимально проста, тому про затишне м'яке узголів'я, на яке можна спертися, влаштувавшись у ліжку з книжкою, не йдеться. При цьому ціна трансформерів зазвичай суттєво перевищує вартість надійних та якісних спальних меблів традиційного формату.

Круглі ліжка

Такі меблі для обстановки спальні дуже нетрадиційні, і у багатьох покупців викликають суперечливі почуття. З одного боку, кругле ліжко оригінальне і незвичайне, з іншого – придбання таких меблів тягне за собою певні складнощі. Щоб точно визначити, чи варто овчинка вичинки, слід розглянути недоліки та переваги круглих ліжок.