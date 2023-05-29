Жіночі та чоловічі обручки: обираємо правильно

Розглянемо прикраси, які носять як символ шлюбу та зобов'язань перед партнером.

Найчастіше це парні обручки з однаковим дизайном. У деяких випадках дівчата вибирають вироби з більш жіночним дизайном, дорогоцінним камінням, декором або особливими елементами, що відображають уподобання нареченої. У чоловічої обручки при цьому може бути спрощений та класичний дизайн. Найкращі ціни на подібні аксесуари ви знайдете в ювелірних магазинах «Золотий Вік».

Різновиди обручок

Характеристики таких прикрас можуть змінюватись в залежності від індивідуальних переваг пари та доступності на ринку. Обручки можуть відрізнятися за такими параметрами:

Матеріал. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як золото (біле, жовте, рожеве) або срібло. Кожен матеріал має свої унікальні властивості та зовнішній вигляд. Дизайн та стиль. Прикраси можуть мати різні стилі та дизайни, від класичних та простих до сучасних та нестандартних. Можуть відрізнятися за формою, контурами, візерунками та деталями. Ширина та товщина. Обручки можуть мати різну ширину і товщину. Деякі віддають перевагу тонким витонченим виробам, в той час як інші віддають перевагу більш широким і помітним. Декор та коштовне каміння. Весільні аксесуари для пальців можуть бути прикрашені коштовним або напівдорогоцінним камінням, такими як діаманти, сапфіри, смарагди і рубіни. Гравіювання. Деякі пари вибирають варіанти гравіювання, де на внутрішній або зовнішній стороні виробу вирізаються імена, дати або особисті послання.

Як правильно вибирати обручки?

Правильний вибір – це індивідуальний процес. Ось кілька рекомендацій, які можуть допомогти вам вибрати обручки:

визначте попередньо бюджет, який ви готові витратити, адже це допоможе звузити вибір та зосередитися на доступних вам варіантах;

враховуйте стиль та переваги вас та вашого майбутнього чоловіка;

обговоріть, чи хочете ви класичні, сучасні, незвичайні чи індивідуальні обручки;

враховуйте також переваги щодо металу, дизайну та додаткових елементів, таких як коштовне каміння;

переконайтеся, що прикраси вам підходять за розміром;

Розміри пальців молодят можуть відрізнятися, тому важливо приміряти прикраси та обрати оптимальний розмір, який забезпечує комфортне носіння. Також зверніть увагу на якість та міцність вибраних моделей.