Про заборону снюсу та чому це ніяк не стосується VELO

Про заборону снюсу та чому це ніяк не стосується VELO

У липні 2023 у сфері тютюнових виробів відбулися значні законодавчі зміни, які призвели до заборони снюсу в України. Але є чудова новина для споживачів тютюну - законодавство не стосується паучів VELO.

18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.

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У липні 2023 у сфері тютюнових виробів відбулися значні законодавчі зміни, які призвели до заборони снюсу в України. Але є чудова новина для споживачів тютюну – законодавство не стосується паучів VELO. І ось чому! Склад снюсу та VELO відносяться до абсолютно різних категорій продуктів. Основна різниця полягає в їх складі.

VELO входить у категорію нікотинових паучів без тютюну. Нікотиновмісні паучі — це альтернатива для тих, хто шукає заміну звичайним тютюновим виробам. Вони не містять тютюн, але дають можливість споживання нікотину без диму* та згоряння, що є ключовою перевагою.

На цей час діє офіційне обмеження на:

Виробництво тютюнової продукції для куріння, у тому числі сигарети з капсулами та ароматизаторами, рідини для електронних сигарет (навіть без вмісту нікотину) зі смаковими добавками, картриджі, вейпи, одноразові пристрої, тютюн для самокруток з будь-якими додатковими смаками та ароматами; Тютюн для орального споживання (снюс); Тютюнові вироби з додаванням вітамінів або інших добавок, що створюють хибне враження корисності для здоров'я.

Треба зазначити, що оскільки VELO не є снюсом, зазначені обмеження не поширюються на безтютюнові паучі VELO.

Крім того, придбати такі продукти все ще можливо, але тільки до 11 липня 2024 року. Це пов'язано із законодавчим дозволом на продаж товарів із залишків (з датою виробництва або імпорту, не пізніше дати набрання чинності цим законом).

Серед заборон, які увійшли до закону:

Знижки, акції та промокоди на пристрої для нагрівання тютюну, вейпи тощо. Сюди ж належить продаж у комплекті (наприклад, пристрій плюс стіки).

Реклама, стимулювання продажів і спонсорство пристроїв для вживання тютюну, картриджів та іншої подібної продукції.

Вживання згаданої вище продукції в закладах і на терасах (за винятком літніх майданчиків з певними обмеженнями).

Як видно, нікотинові паучі VELO не згадуються в цьому законодавстві, отже, на них не поширюються жодні обмеження.

Що входить в VELO і як це відрізняється від снюсу

Паучі ВЕЛО (VELO) містять нікотин, який екстрагований із тютюну, але сам продукт є безтютюнним. У порівнянні з традиційним снюсом, VELO пропонує такі переваги:

Відсутність тютюну у складі та немає диму* під час використання.

Зручність вживання без необхідності жування або куріння.

Нікотиновмісні паучі VELO можуть використовуватися будь-де, не викликаючи дискомфорту для оточуючих.

Різноманітність смаків, що дозволяє вибрати продукт за індивідуальними вподобаннями.

Естетичність та компактність у використанні.

Покупка нікотинових паучів VELO в інтернеті не тільки забезпечує комфорт і простоту вибору, але й дає можливість користувачам отримати найновішу інформацію про продукти та спеціальні пропозиції, які можуть бути доступні тільки онлайн.

* Мається на увазі без смол, похідних від тютюну. Цей продукт не виключає усіх ризиків, містить нікотин, що викликає залежність.