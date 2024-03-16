Натяжні стелі від ArtDecor: який варіант обрати?

Загальні переваги натяжних стель, за які їх полюбили споживачі, цілком очевидні.

Такі конструкції можна встановити в будь-який момент, вони стануть у пригоді, коли потрібно приховати електропроводку, а догляд за ними - максимально простий. А якщо ви мешкаєте у будинку з нерівними стелями, натяжні стелі Арт Декор Київ стануть оптимальним вирішенням проблеми. Як обрати кращий вид матеріалу та фактуру для вашого помешкання?

Обираємо матеріал

Полотно для натяжних стель може бути виготовлено з ПВХ-плівки або тканини. Порівняємо переваги та недоліки обох видів матеріалів.

Стелі з плівки – обійдуться дешевше, вони мають меншу міцність у порівнянні з тканинними. Однак, вони мають велику перевагу: водостійкість. У разі затоплення плівкова стеля з успіхом витримає вагу води. Її можна злити та відновити попередній вид конструкції.

Стелі з тканини – стійкі до впливу холоду та випадкових механічних пошкоджень. За бажанням їх можна фарбувати акриловою фарбою.

Але натяжні стелі – це не лише вибір матеріалу, але й вибір певної фактури, яка має гармонійно вписатися в інтер’єр приміщення. ПВХ-полотна бувають:

матові – максимально нейтральні та універсальні, підходять для приміщень будь-якої площі та інтер’єру;

глянцеві – відмінно вписуються в інтер’єри в стилі мінімалізму, додають простору приміщенню, відбивають світло;

сатинові стелі – компромісний варіант між матовою та глянцевою текстурою, оскільки відображення у такій стелі розмиті та ненав’язливі, додають приміщенню спокійного настрою, розсіюють світло від люстр, ідеальні для просторих приміщень.

Шов на полотні стелі – найбільш слабке місце конструкції. Особливо помітний він та тлі глянцевої конструкції. Якщо ширини полотна стелі не вистачає на створення безшовної конструкції, можна поєднати полотна різних кольорів, аби шов був естетично виправданим. Інший варіант, досить популярний для оформлення просторих приміщень, – багаторівнева конструкція, в різних зонах якої будуть безшовні полотнища.

Проблема створення безшовної стелі значною мірою втрачає актуальність при виборі тканинного полотна, ширина якого може перевищувати 5 м, тоді як плівка для натяжної стелі найчастіше виготовляється шириною 1,5 або 3,2 м. Проте пам’ятайте: який би варіант ви не обрали, натяжні стелі від компанії ArtDecor – це завжди якісно, надійно та естетично.