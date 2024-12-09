Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність?

Пожежі — це завжди несподіванка. Їх не можна спрогнозувати, як зміну погоди чи прихід гостей.

Полум’я завжди з’являється раптово, у найменш підходящий момент і залишає після себе руїни. Проте є простий, але надійний рятівник, який може стати вашим першим союзником у боротьбі з вогнем, поки не приїдуть пожежники, — це вогнегасник. Його роль сьогодні, в умовах війни, стала ще більш вагомою, адже ризик виникнення пожеж значно зріс.

Через обстріли, вибухи, а також регулярні відключення світла пожежі стають частішими. Генератори, які працюють майже безперервно, та свічки, що горять у багатьох оселях, створюють додаткову небезпеку.

Кожен вогнегасник має свої особливості й переваги. Наприклад, порошкові моделі універсальні — вони ефективно гасять тверді матеріали, рідини, гази і навіть електрообладнання. Проте після їхнього використання залишається багато пилу, що може бути незручним для прибирання. Вуглекислотні ідеальні для кухні чи серверних кімнат, оскільки не залишають слідів і не пошкоджують техніку. Пінні вогнегасники чудово справляються з рідинами, проте не підходять для електроприладів. У школах і офісах зазвичай встановлюють водяні моделі, які прості й ефективні для гасіння твердих матеріалів. Вартості вогнегасників також різні, відповідно до типу та об’єму балону.

У підвалах та бомбосховищах вогнегасники теж стали обов’язковим елементом безпеки. Закриті приміщення з обладнанням та електропроводкою є потенційно небезпечними. У разі пожежі дим у таких місцях розповсюджується блискавично, тому діяти потрібно негайно. Тут вогнегасник виступає першою лінією захисту.

Користування вогнегасником — це нескладний процес, якщо знати чітку послідовність дій. Насамперед, слід зберігати спокій і швидко оцінити ситуацію. Після цього потрібно зірвати пломбу, витягнути чеку й направити насадку на основу полум’я, оскільки гасити вогонь треба саме там, де він починається. Утримуючи важіль, водіть насадкою з боку в бік, рівномірно покриваючи площу займання. Після того як полум’я згасне, залишайтеся на місці ще кілька хвилин, аби переконатися, що воно не розгориться знову. Якщо ж вогонь не вдається загасити, негайно залиште приміщення і викликайте пожежників за номером 101.

Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність? / Пресслужба

Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність? / Пресслужба

Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність? / Пресслужба

Щоб вогнегасник був готовий до використання в будь-який момент, його потрібно регулярно перевіряти. Уважно стежте за пломбою, терміном придатності та рівнем тиску (стрілка на манометрі повинна знаходитися в зеленій зоні). А найголовніше — навчіть членів родини або співробітників, як правильно ним користуватися, адже знання та вчасні дії можуть врятувати життя.

Не менш важливо забезпечити своєчасну перезарядку вогнегасників. Це потрібно робити кожні 1–5 років, залежно від типу пристрою та умов його зберігання. Компанія SHERIFF пропонує інноваційний підхід до цього процесу, використовуючи мобільні зарядні станції. Завдяки цьому технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників можуть проводитися безпосередньо на об’єкті замовника. Це значно економить час і забезпечує постійну готовність пристроїв до використання.

Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність? / Пресслужба

Вогнегасник: корисний аксесуар чи життєва необхідність? / Пресслужба

Цікаво знати, що перші вогнегасники винайшли ще у XVIII столітті, вони виглядали як скляні кулі, які кидали у вогонь. Сучасний вогнегасник з’явився у 1863 році, коли американський інженер Алан Крей отримав патент на свій винахід. Сьогодні вогнегасники стали незамінними навіть у космосі: на Міжнародній космічній станції використовуються спеціальні вуглекислотні моделі, адаптовані до умов невагомості. У Луврі теж стоять особливі вогнегасники, які можуть загасити вогонь, не пошкодивши безцінних експонатів. А найбільший вогнегасник у світі, який використовується в Бразилії, здатен загасити пожежу на площі футбольного поля.

Отже, вогнегасник — це не просто аксесуар, який "має бути". Це ваш мовчазний союзник, здатний змінити хід подій у критичний момент. Особливо зараз, коли наше життя стає більш небезпечним через воєнні реалії. Оберіть свій вогнегасник, навчіться ним користуватися та подбайте про те, щоб він завжди був під рукою. Адже безпека — це те, що не варто відкладати на потім.