Сучасні ноутбуки та ультрабуки

У світі нових технологій користується попитом техніка персональних комп'ютерів.

Сучасні люди не можуть обійтися без неї, і тоді їм на допомогу створили ноутбук – він став добрим помічником як вдома, так і на роботі. Нині дуже багато людей працюють на віддаленні. До них відносяться дизайнери, рієлтори і т. д. Ноутбук – це той же ПК, тільки без системного блоку та дротів, головною його якістю вважається мобільність. У них великий вибір моделей від світових виробників:

Asus

Apple

Dell

HP

Lenovo

Але людям бізнес-класу ультрабук припав до душі більше, незважаючи на його вартість. Зовнішній вигляд у нього більш солідний, висока обчислювальна потужність, мобільність і довгий час роботи від батареї, що важливо при їх постійних зустрічах, презентаціях і відрядженнях. Так чим відрізняється ультрабук від ноутбука? Товщиною (2 см), вагою (всього 2 кг), внутрішнім складанням і ціною – ось і всі відмінності.

Який ПК краще вибрати?

До такої покупки треба поставитися з повною відповідальністю і в першу чергу визначитися, для якої саме мети ви купуєте. Слід звернути увагу на марку виробника, вбудовану пам'ять, акумулятор, зв'язок Wi-Fi і блютуз, відеокарту, тип процесора, оперативну систему, жорсткий диск.

Для складних ігор – краще вибрати діагональ не менше 15 дюймів, потужна відеокарта повинна відповідати потужності процесора, варто відзначити якість Full HD та 4К, матрицю IPS або OLED, герцювання не менше 144 Гц. Для роботи – для нескладних робіт підійде простенька модель, а для робіт великої складності чи графіки краще взяти потужний процесор (мінімум 6 ядер) та гарну відеокарту. Навчальний – для школярів та абітурієнтів підійде стандартний гаджет, а для студентів технічних вузів треба звернути увагу на більш потужні.

Купуючи в інтернет-магазині ноутбук або ультрабук, ви отримуєте надійного помічника, який ніколи вас не підведе, та отримаєте море задоволення в процесі роботи чи гри. Завдяки чудовій якості він прослужить вам довгий час.