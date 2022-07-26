Сучасні ноутбуки та ультрабуки
У світі нових технологій користується попитом техніка персональних комп'ютерів.
Сучасні люди не можуть обійтися без неї, і тоді їм на допомогу створили ноутбук – він став добрим помічником як вдома, так і на роботі. Нині дуже багато людей працюють на віддаленні. До них відносяться дизайнери, рієлтори і т. д. Ноутбук – це той же ПК, тільки без системного блоку та дротів, головною його якістю вважається мобільність. У них великий вибір моделей від світових виробників:
- Asus
- Apple
- Dell
- HP
- Lenovo
Але людям бізнес-класу ультрабук припав до душі більше, незважаючи на його вартість. Зовнішній вигляд у нього більш солідний, висока обчислювальна потужність, мобільність і довгий час роботи від батареї, що важливо при їх постійних зустрічах, презентаціях і відрядженнях. Так чим відрізняється ультрабук від ноутбука? Товщиною (2 см), вагою (всього 2 кг), внутрішнім складанням і ціною – ось і всі відмінності.
Який ПК краще вибрати?
До такої покупки треба поставитися з повною відповідальністю і в першу чергу визначитися, для якої саме мети ви купуєте. Слід звернути увагу на марку виробника, вбудовану пам'ять, акумулятор, зв'язок Wi-Fi і блютуз, відеокарту, тип процесора, оперативну систему, жорсткий диск.
- Для складних ігор – краще вибрати діагональ не менше 15 дюймів, потужна відеокарта повинна відповідати потужності процесора, варто відзначити якість Full HD та 4К, матрицю IPS або OLED, герцювання не менше 144 Гц.
- Для роботи – для нескладних робіт підійде простенька модель, а для робіт великої складності чи графіки краще взяти потужний процесор (мінімум 6 ядер) та гарну відеокарту.
- Навчальний – для школярів та абітурієнтів підійде стандартний гаджет, а для студентів технічних вузів треба звернути увагу на більш потужні.
Купуючи в інтернет-магазині ноутбук або ультрабук, ви отримуєте надійного помічника, який ніколи вас не підведе, та отримаєте море задоволення в процесі роботи чи гри. Завдяки чудовій якості він прослужить вам довгий час.