Важливі правила при виборі електричної м'ясорубки

Реклама 5 июля 2023 13:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Важливі правила при виборі електричної м'ясорубки
Важливі правила при виборі електричної м'ясорубки
Пресслужба

Не так часто ми купуємо якусь техніку для кухні, щоб помилитися з вибором покупки.

Саме тому важливо зробити правильний вибір та не переплатити. Наша стаття розповість, на що звернути увагу при покупці техніки, щоб м'ясорубка електрична не була дуже дорогою, але виконувала свою роботу на всі 100!

Що являє собою м'ясорубка

Електрична м'ясорубка – це пристрій, який подрібнює м'ясо. М'ясорубка укомплектована такими основними деталями і вузлами:

  • корпус;
  • лоток для продуктів;
  • шнек;
  • ніж;
  • матриця (грати з дірками);
  • притискна гайка, яка фіксує прилад;
  • електродвигун.

Найпопулярнішим видом м'ясорубки є шнекові моделі. Завдяки шнеку продукти, які були поміщені в м'ясорубку, будуть просуватися до ножа. Менш популярним видом м'ясорубок є куттерні. Куттерні м'ясорубки перетворюють продукти на пюреподібний стан.

Важливі моменти перед покупкою

Настав момент вибору електричної м'ясорубки, а ви не знаєте яким нюансам приділити увагу? Все дуже просто. Для того, щоб придбати якісну м'ясорубку, необхідно приділити увагу наступним деталям:

  • Корпус. М'ясорубка з алюмінієвим корпусом гарантує вашому приладу надійний захист від пошкоджень.
  • Ножі. Якщо працюєте із жилистим м'ясом, вибирайте класичні прямі ножі. Шаблеподібний вигляд ножів має вищі властивості різання.
  • Потужність. Якщо ви плануєте часто користуватися електром'ясорубкою, слід звернути увагу на прилади потужністю від 900 Вт, оскільки дана потужність гарантує швидку та якісну роботу з м'ясними хрящами та жилами м'яса.
  • Шум. Рівень шуму м'ясорубки – важливий момент. Від того, як буде працювати прилад, залежить ваш комфорт і моральний стан на кухні.
  • Захист від перевантажень. Чи не найважливіша, але необхідна функція в електричних м'ясорубках. Завдяки захисту від перевантажень ваш агрегат прослужить набагато довше.

Також необхідно взяти до уваги і розміри вашої кухні. Якщо ви маєте велику та простору кухню, то розміщення електричного приладу та пошук місця для його зберігання не матиме жодних проблем. Для малогабаритних кухонь варто купувати невеликі електричні м'ясорубки, які гармоніюватимуть з розмірами кухні.

 

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