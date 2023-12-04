Найкращі телефони OPPO за співвідношенням ціна-якість

Бренд OPPO належить тій же групі компаній, що й інші популярні китайські торгові марки – OnePlus, Realme та Vivo.

Минулого року за обсягами продажів ОППО вийшов на 4-е місце у світі, станом на сьогодні його частка ринку трохи перевищує 10%.

Незважаючи на доступну вартість, ці смартфони відрізняються швидкодією, якісним екраном та системою камер, а також непоганою автономністю. У цій статті наведено короткий огляд кращих моделей виробника для тих, хто планує купити телефон OPPO.

Знайдіть X5 Pro

Актуальний флагман бренду, оснащений 6,7-дюймовим екраном з роздільною здатністю 3216 х 1440 та частотою оновлення 120 Гц. На борту доступно 12 Гб «оперативки» та 256 гігабайт постійної пам'яті. Реалізовано підтримку двох СІМ-карток та технології безконтактної оплати NFC.

Телефон працює на базі чіпсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 та ОС Android 12. Розблокування пристрою відбувається за допомогою вбудованого сканера відбитка пальців. Згідно з результатами тесту GSMArena, батарея ємністю 5000 мА год забезпечує більше 100 годин автономної роботи.

Камера на задній панелі складається з 3 модулів: основний на 50 Мп, ширококутний та 13-мегапіксельний телеоб'єктив. Є також «фронталка» з роздільною здатністю 32 Мп. Система камер дозволяє отримувати чіткі знімки у денний та нічний час.

Рено 8Т

Нова модель, представлена ​​у році, що минає. Процесор MediaTek Helio G99 забезпечує хорошу обчислювальну потужність під час виконання стандартних завдань. Яскравий дисплей AMOLED з діагоналлю 6,67 дюймів та частотою 90 Гц має широкий кут огляду та відтворює насичену картинку.

До блоку камер входить 100-мегапіксельний потрійний основний датчик зі сканером глибини, а також передній модуль на 32 Мп з апертурою f/2.4. Надійний сканер відбитків пальців гармонійно вбудований в екран.

Акумулятор на 4800 мА год дозволяє смартфону працювати на одному заряді більше доби навіть при інтенсивному навантаженні. Реалізовано підтримку служб навігації GPS та BeiDou, а також технології NFC для безконтактної оплати товарів.

A96 4G

Цей телефон, розрахований на дві sim-карти, отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2412 x 1080 пікселів та частотою 90 Гц. Гідну продуктивність при виконанні стандартних завдань (спілкування з відео, веб-серфінг, фотографування) забезпечують чіп Qualcomm Snapdragon 680 з 8 ядрами та 6 гігабайт оперативної пам'яті.

Девайс працює під керуванням програмної оболонки ColorOS 11.1 на основі 11-ї версії РС Android. Наявність слота для карт пам'яті дозволяє збільшити доступний за умовчанням об'єм сховища – 128 Гб. Сканер відбитків пальців розташований на одній із бічних граней. Оптика включає основний сенсор 50 Мп з портретною камерою на 2 мегапікселі і «фронталку» (16 Мп) з діафрагмою f/2.0.

A17

Торішня модель з 6,5-дюймовим дисплеєм та акумулятором ємністю 5000 мА·год. На борту доступно 64 гігабайти постійної пам'яті та 4 Гб ОЗУ. Телефон працює на базі процесора MediaTek Helio G35 та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу ColorOS 12.1. Система камер складається з 50-мегапіксельного основного датчика та «фронталки» на 5 Мп.