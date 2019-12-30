Кілька пародій: Педан и Притула засели в кабачке

Оказівается, судьи проекта Нового канала «Топ-модель по-украински» тоже «попали под раздачу»!

К праздникам Новый канал подготовил нечто особенное - юмористическое ток-шоу «Кiлька пародiй». А чтобы зритель не разрывался, желая посмотреть все программы сразу, свой проект канал представит в канун главного торжества года - 30 декабря

В компании с патлатым

Чтобы максимально погрузиться в праздничную атмосферу, проект снимали «за столом» - в одном из киевских ресторанов. Для съемок заведение закрыли для посетителей на целый день и декорировали его новогодними атрибутами. За столиками отдыхали гости в компании звезд и ведущих.

Идея проекта возникла не случайно. Несколько лет подряд фанаты канала в соцсетях и письмах умоляли свести ведущих Сергея Притулу и Александра Педана в одной программе. Поскольку в Новый год мечты должны сбываться, было решено исполнить просьбу зрителей.

- Саша Ткаченко (креативный директор Нового канала. - Прим. ред.) сказала, что есть такая идея - попробовать объединить нас с Притулой в юмористическом формате, и спросила, не против ли я. Конечно, я за, уже соскучился по патлатому, - смеется Александр Педан.

Работать с коллегой и другом в кадре - одно удовольствие.

- Мы давно знакомы с Сашей и за все эти годы научились неплохо чувствовать друг друга на съемочной площадке, - рассказывает Сергей Притула. - Знаете, бывают моменты, когда что-то тебя отвлекло, и ты можешь немножко выпасть из контекста происходящего во время съемки. И когда Саша такую штуку видит, подстраховывает, перетягивает на мгновение внимание на себя.

Дополняет новоканальский дуэт молодая звезда YouTube - блогер Наталья Шелягина. Она признает, что работать с профи - нелегкая задача.

- Видно, что у Александра и Сергея большой опыт на ТВ. Они умеют найти правильные реплики, даже когда отработали в кадре много часов. У меня, конечно, такой работоспособности нет пока, - признается она.

Комплимент в виде карикатуры

По своему формату «Кiлька пародiй» - это телевизионный кабачок, куда в гости к ведущим на чашечку кофе приходят знаменитости. Но посидеть спокойно с бодрящим напитком не удается, поскольку их беспощадно разыгрывают и пародируют.

Хотите узнать, как Оля Полякова общается со своим продюсером? Или посмотреть, как выглядела бы Надя Дорофеева в 10-летнем возрасте, если бы тогда с ней познакомился Владимир Дантес? Милости просим на шоу «Кiлька пародiй»!

- Видеокарикатура на меня получилась очень смешная! - улыбается Дантес после съемок. - Невероятно прикольный мальчик-актер. А девочка, которая играла Надю в этой пародии, действительно похожа на нее в детстве.

Судьи проекта Нового канала «Топ-модель по-украински» тоже «попали под раздачу» создателей программы. Авторы пофантазировали над тем, как может выглядеть встреча экспертов модельного реалити с бывшими участницами программы.

- Это какая-то драма, что ли… Мы значительно проще в жизни, - считает Сергей Никитюк. - Хотя в целом к жанру пародий я отношусь положительно. Мне очень понравилась карикатура на Олю Полякову и Лесю Никитюк.

Леся разделяет мнение Сергея. По ее словам, быть гостьей такой программы очень круто.

- Это будто комплимент мне такой, потому что не всех людей пародируют, - улыбается ведущая. - Телевизионные карикатуры делают на тех, кто сам по себе интересен. Получается, я привлекаю внимание зрителей. Рада, что меня так оценили. Теперь люди перед Новым годом могут поржать надо мной.

В «Кiлька пародiй» пошутили также над MARUV, Павлом Зибровым, DZIDZIO, Jerry Heil, сериалом «Крепостная» и Ксенией Мишиной - актрисой, сыгравшей в нем одну из главных ролей.

Текст: Инна Смирнова

Как звезды готовятся к Новому году?

На съемках шоу «Кiлька пародiй» знаменитости рассказали, как готовятся к праздникам.

Ксения Мишина, актриса:

- Я всегда к праздникам относилась легко, поэтому особо не готовлюсь к Новому году. Единственное, что всегда делаю, покупаю салют. С появлением сына научилась пускать фейерверки. Он их очень любит! Так что пошуметь на Новый год - это теперь традиция.

Jerry Heil, певица:

- У меня есть особый обряд подготовки к Новому году, и начинается он 1 декабря. Меня поглощает предновогодняя суета: начинаю сметать с полок магазинов подарки и елочные игрушки. Их у меня уже столько, что не знаю, куда девать! Живу в квартире площадью 30 кв. м, 15 из которых занимают всевозможные елочные украшения, которые просто ждут своего часа.

Владимир Демчинский, эксперт «Топ-модели по-украински»:

- Не могу представить себе Новый год без елки и волшебства, без улыбок и приятных слов от родных, без запаха мандаринов и домашнего уюта. В этот период присутствует определенная магия, ее ощущают дети. И если у тебя до сих пор получается поверить в силу новогоднего волшебства, значит, ты не старый. (Улыбается.)

Владимир Дантес, певец, телеведущий:

- Новый год - мой самый любимый праздник. Он ассоциируется с семьей, родителями и тем, как мы встречали его в детстве. Как сейчас готовимся к праздникам? Чаще всего достаем елку, наряжаем ее. 30 либо 31 декабря, если остаемся с Надей дома, готовим традиционные новогодние салаты: селедку под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, мимозу - в общем, заготавливаем майонезную «бомбу».

Дзидзьо, певец:

- Как и все музыканты, перед праздниками мы выступаем на корпоративах. А вот после Нового года будет пауза, и мы сможем уделить время близким. Нашего внимания им всегда мало, а жизнь проходит.

Леся Никитюк, ведущая:

- Для меня Новый год - скорее, коммерческий праздник, я его планирую праздновать в компании друзей. Более душевным считаю Рождество, потому что оно ассоциируется с уютом, родителями и крестницей. Я приезжаю домой, вместе с мамой готовим на сочельник постные блюда, затем садимся все за стол и празднуем.

