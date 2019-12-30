Что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь 2020

Что посмотреть в новогоднюю ночь в 2020 году - об этом в материале Теленедели.

«Привiт, 20-тi!» усадили на трон Купидона

Более 30 самых популярных отечественных артистов, 40 номеров и почти 600 костюмов, специально созданных для них, - все это зрители увидят в новогоднем шоу канала «Украина» «Привіт, 20-ті!».

- Для миллионов телезрителей стало хорошей традицией встречать Новый год с нами. Мы готовим грандиозное шоу, которое будет идеальным аккомпанементом новогоднему веселью, - комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Каждый номер - это отдельная постановка. «Лісапетний батальйон» споет с певицей Jerry Heil, так что хит «Охрана, отмєна» зазвучит совершенно по-новому. Дзидзьо во время исполнения песни «Вихідний» перевоплотится в Санта-Клауса и устроит настоящую вечеринку со своими помощниками - сказочными эльфами и оленями. А в номере на песню «Міліонер» станет богачом, наслаждающимся жизнью.

- Эта песня была написана специально для того, чтобы люди пели ее и богатели! Хотелось бы, чтобы люди, которые поют мои песни, становились богаче - засовывали руки в карманы и доставали оттуда доллары, евро, гривны, покупали квадратные метры, километры путешествий, новые дома, машины. Этого желаю всем в Новом году! - говорит певец.

Чего желает всем Олег Винник? Конечно же, любви. Кстати, ходят слухи, что девушки, которых он поцелует, потом быстро выходят замуж. На шоу певец целовать никого не будет, зато начнет «метать» стрелы Купидона - ими будет украшен трон, который для звезды соорудили постановщики.

- Сколько женщин мечтает, чтобы стрелы Купидона соединили их с Олегом Винником! Он и есть украинский Купидон. Для него мы сделали ироничный номер на песню «Наталі» о том, как много девушек одновременно получили его стрелы в свои сердца, - объясняет режиссер шоу «Привіт, 20-ті!» Герман Ненов.

В эфире прозвучит несколько хитов Винника, в том числе - «Ніно», «Вовчиця» и «Як жити без тебе».

Группа MOZGI специально для новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» подготовила эксклюзивный номер, а также премьеру символической праздничной песни «З днем народження» из своего нового альбома.

- Имеется в виду день рождения Нового года, - объясняют участники группы. - Все знают, что наши песни нередко бывают провокационными, а эта - очень позитивная.

Кроме ярких нарядов и интересных постановок, в шоу - оригинальные декорации. Например, группа «Время и Стекло» исполнит песню BALENSIAGA на фоне огромного светодиодного кроссовка.

Исполнители: Оля Полякова, Потап, Тина Кароль, Олег Винник, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, MELOVIN, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Злата Огневич, Павел Зибров, TARABAROVA, Pianoбой, Alina Pash, MamaRika, группы THE HARDKISS, «НеАнгелы», KAZKA, «Антитіла», KADNAY, TamerlanAlena, LETAY

Начало: 20.00

«На Интере - Главная елка страны»: Мэрилин Монро, карточная королева и Мэри Поппинс

- Зрителей Интера ждет особенная новогодняя ночь! - рассказывает ведущая Анастасия Даугуле о концерте. - Причем в самом красивом и торжественном здании страны - в Национальной опере. Такого размаха, таких артистов, таких номеров вы больше нигде не увидите. У нас будут все самые яркие звезды, самые крутые хиты и премьеры. Мы подведем итоги года и вместе запланируем счастливое будущее. И, конечно, будем петь! Так что усидеть на месте никто не сможет.

Во время концерта артисты примерят неожиданные образы. Ирина Билык станет карточной королевой из «Алисы в Зазеркалье».

- Мне нравится радовать зрителей, а иногда и шокировать, - признается певица. - Образ получился ярким и интересным, хотя и необычным. В жизни я бываю иногда Алисой, а иногда Королевой, но обожаю менять амплуа даже дома. Быть постоянно миленькой и добренькой - это пресно. Если надо, могу и голову с плеч.

Миша Романова, вдохновленная Мэрилин Монро, будет дивой золотой эпохи Голливуда. Виталий Козловский признался за кулисами, что впервые в жизни, по замыслу режиссера-постановщика, отправится на спид-дейтинг (быстрые свидания), причем в образе стиляги из 60-х - в элегантном светлом костюме и темной водолазке. Коля Серга примерит образ «великого комбинатора» Остапа Бендера, а Freedom Jazz легко перевоплотятся в героинь фильма «В джазе только девушки». В концерте прозвучат песни из любимых кинофильмов: «Бриллиантовая рука», «Стиляги», «Мой ласковый и нежный зверь» и многих других. Конечно же, будут и песни, полюбившиеся всем в уходящем 2019 году, - «Неземная» и «Лей, не жалей» от Макса Барских, «Love It ритм» и «Каждый раз» MONATIK’а, «Красная помада» Ирины Билык, «Наталі» и «Не ти» Олега Винника. В общем, в этот вечер «Интер» подарит праздник зрителям всех поколений.

На сцене обязательно появится и символ года - очаровательный белый крыс Арчибальд, которого вынесет Андрей Доманский. Грызуна специально для этой съемки купили в зоомагазине. А после Арчи забрала домой линейный продюсер концерта Татьяна Финогентова. Теперь, чтобы задобрить зверушку, ей придется хорошенько потратиться на попкорн, который крыс любит больше всего.

Исполнители: Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, Макс Барских, София Ротару, Злата Огневич, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Open Kids, Влад Сытник, Коля Серга, Freedom Jazz, «Братья Карамазовы», ANNA MARIA, Наталья Валевская, Наталья Бучинская, Миша Романова, Алина Башкина, Никита Ломакин и др.

Начало: 22.30

«Мамахохотала» наведет порядок

Новогодний выпуск шоу «Мамахохотала» от НЛО TV - это добрая семейная традиция. Никакой политики, только добро, веселье и шутки на вечные темы, волнующие каждого из нас. В этом выпуске любимые персонажи предстанут в новых и неожиданных образах. Олигарх Валерчик с поддержкой Ва-Вадика наведет порядок в жизнях окружающих, девушка Аня решится на пластическую операцию и почти доведет своего парня Женю до инфаркта. Неугомонная женщина Люда покажет вечеринку глазами мамы, а дед Ваня попытается успокоить любимую бабушку и получит неожиданный ответ. К слову, Анна Гресь, которая недавно родила первенца Тимофея, уже появится на сцене!

Исполнители: артисты студии «Мамахохотала»

Начало: 22.00

«Дизель Шоу» устроит яркий сюрприз

Отвечать за развлечения на канале ICTV будут актеры «Дизель Шоу». Специально для этого команда «дизелей» подготовила премьерный выпуск с новыми шутками, забавными сценками и яркими сюрпризами. Как всегда, минимум политики и длинных новогодних поздравлений. Только актуальные темы, забавные истории и уютная атмосфера семейного праздника. Команда лучших комиков самого доброго шоу на свете презентует юмористические песни, танцевальные номера и смешные пародии.

Исполнители: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Евгений Никишин, Сергей Писаренко, Дмитрий Танкович и др.

Начало: 22.30

«Вечерний квартал» сведет Елену Кравец с Александром Усиком

Кроме традиционных политических миниатюр в шоу на 1+1 будет немало номеров на семейные темы и пародий. А еще много звездных гостей. Чего только стоит участие чемпиона мира по боксу Александра Усика! Кстати, в новогодний вечер зрители увидят его актерский дебют. По сюжету боксер окажется в одной постели с Еленой Кравец, из-за чего Евгений Кошевой вызовет его на поединок. Правда, поначалу Лысый побоится вступать в неравный бой и предложит решить вопрос полюбовно: «Александр, если вы не против, я тихонько свои вещи заберу. На вас они все равно будут маловаты. Но золото оставлю. Вы же олимпийский чемпион, оно по праву ваше».

Усику пришелся по душе его новый опыт, он не прочь принимать участие и в других проектах «Квартала». «С Женей Кошевым у нас отличные приятельские отношения. Именно он вместе с Микой Фаталовым уговорил меня принять участие в этой авантюре, за что большое спасибо. Мне очень понравилось смешить людей», - говорит знаменитый на весь мир спортсмен.

Кроме Усика зрители увидят концертные номера МONATIK’а, Оли Поляковой, DZIDZIO и «Коррупции». А еще впервые в «Вечернем Квартале» прозвучит хит из 90-х It's My Life в исполнении его создателя - певца Dr.Alban. Кроме того, в рамках шоу состоится первое публичное выступление дуэта Тины Кароль и Юлии Саниной с их совместным треком «Вільна».

В шоу будет немало пародий. Так, например, Юрий Ткач перевоплотится в… располневшего МONATIK’а. «Кто вы, мужчина?» - не признает музыкант в нем самого себя. «Я - это ты из будущего! Только после новогодних праздников», - объяснит Ткач. Что интересно, сам актер действительно сидит на диете.

- Новый год я зачастую встречаю на корпоративах, поэтому с семьей удается отметить только 1 января, - признается он. - Сейчас у меня строгий рацион, но на Новый год точно позволю себе разные вкусности. Обычно на этот праздник у нас всегда на столе холодец, оливье и бутерброды с красной икрой. А еще мама запекает красную рыбу.

Исполнители: артисты студии «Квартал 95», Dr.Alban, DZIDZIO, «Коррупция», Оля Полякова, Юлия Санина, Тина Кароль, Александр Усик

Начало: 22.30

Текст: Ольга Владимирова

