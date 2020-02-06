Говорит Украина прольет свет на загадочную смерть

Кто убийца, а кто жертва в этой истории — станет известно в эфире Говорит Украина.

В новом выпуске ток-шоу Говорит Украина с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в четверг, 6 февраля, в 19:50 на телеканале «Украина», раскроются подробности загадочной смерти сантехника, и станет известно, как в этом замешаны его первая и вторая жена.

В рождественское утро Александр отправился по своим делам с другом, а в обед - его уже не стало. Это стало шоком для его бывшей жены и дочери, ведь он никогда не жаловался на плохое самочувствие и был в отличной форме. Но то, что происходило после его смерти - повергло в шок его семью. Дочери Анне начали угрожать убийством ее маленьких детей.

«Каждый день и даже ночью я стала с неизвестного номера получать смс-сообщения с угрозами и проклятиями. Там было написано: «Если ты переедешь, то ты умрешь», «я проклинаю тебя и твоих детей на всю жизнь», «Вас будут преследовать несчастья, я вас убью». Начали поступать странные телефонные звонки: мне звонят с неизвестных номеров, сначала молчат, потом начинаются крики. Мы все сначала не понимали, кто это может нас преследовать. Но потом, когда однажды смс-сообщение пришло с известного номера, мы все поняли. Я увидела, что это номер молодой вдовы моего папы», - делится на канале «Украина» дочь Александра.

Бывшая жена Александра уверена, что его отравила новая супруга Наталья, и главным мотивом является квартира.

По словам Натальи, после смерти мужа его бывшая жена и дочь неоднократно выбрасывали ее вещи из квартиры, не интересовались жизнью Александра и даже нарушили закон ради получения квартиры.

«Когда мы поженились, я была не против, чтобы супруг общался с дочерью и внуками, но они только редко говорили по телефону. Когда я спрашивала Александра, почему так, он объяснял, что дочь каждый раз только требует деньги от него, а сама не работает. Она просто пользовалась отцом. Я думала, что напряженные отношения Александра с дочерью - какое-то недоразумение, и она действительно его любит. Но как же я удивилась, когда ни Лариса, ни Анна даже не пришли на похороны Александра!!! Женщина, прожившая с ним 16 лет и родная дочь даже не дали ни копейки, чтобы похоронить его! Я все делала сама, за свои деньги!», - говорит Наталья в ток-шоу «Говорить Україна».

Война двух сторон продолжается уже 2 года, но приблизиться к правде поможет проверка подозреваемых на детекторе лжи и аудиодоказательства.

Кто убийца, а кто жертва в этой истории- станет известно в студии «Говорить Україна» в этот четверг.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50 и на tv.ua!