Руководитель ток-шоу «Таємниці ДНК» раскрыла подробности второго сезона

На СТБ состоялась премьера второго сезона ток-шоу «Таємниці ДНК», герои которого с помощью генетической экспертизы получают ответы на важные для себя вопросы и узнают семейные тайны.

Руководитель проекта, Юлия Рудникова, рассказала, чем зрителей заинтересует второй сезон.

В первом сезоне уникальный для украинского телевидения проект обрел любовь миллионов зрителей. Команде ток-шоу удалось изменить жизни десятков героев и их семей. Проект вернулся в эфир, чтобы продолжить помогать реальным людям искать истину с помощью ДНК-теста. Каждый вторник, в 22:45 на СТБ, зрителей ждет новая история. Руководитель проекта уверяет, что во втором сезоне они будут еще интереснее!

«Для команды это особая гордость – когда проект, в который ты веришь, показывает успешный старт. Несмотря на то, что «Таємниці ДНК» всю осень демонстрировал позитивную динамику, мы продолжаем стремиться к улучшению, искать что-то новое, экспериментировать. Во-первых, теперь выходим в новое время – по вторникам в 22:45. Конечно, эксперименты касаются и тематики, и образа ведущей, и наших экспертов. «Таємниці ДНК» – о реальной жизни, поэтому в процессе съемки у нас бывает много незапланированного, этого не придумает ни один сценарист. Часто вердикт ДНК-теста, который Татьяна Высоцкая озвучивает в конце программы, становится абсолютной неожиданностью и для героев, и для нашей команды, и для самой ведущей», - рассказывает Юлия Рудникова.

В новом сезоне расширится география журналистских расследований. Так, уже сегодня зрители узнают историю героини, которая приехала к нам из Нидерландов. Для нее «Таємниці ДНК» – единственная возможность узнать правду о своих корнях. В 1,5 года ее удочерили и перевезли за границу. Она мечтает найти кровных родственников и узнать, как все произошло на самом деле.

«Все наши истории со смыслом, они заставляют задуматься. Для нашей героини, Биби, это действительно надежда получить ответ на главный вопрос в жизни. ДНК нельзя подделать, только генетическая экспертиза может ответить на ее вопрос с точностью до 99,99%. Она узнает правду. Обрадует ли она ее? Посмотрим. Но жизнь Биби не будет прежней. Каждый зритель в это же время найдет что-то для себя. Я, например, каждый раз учусь у проекта. После съемок всегда спешу позвонить родным. Мне безумно хочется домой – обнять близких и сказать, что я их люблю. Каждый зритель вынесет для себя то, что ему нужно. Ровно как в кино. Только наши истории – реальны», – дополняет Юлия.

Смотрите премьерные выпуски «Таємниці ДНК» по вторникам в 22:45 на СТБ!