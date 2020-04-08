Супермама с Дмитрием Карпачевым – 3 выпуск: как мать-одиночка воспитывает троих детей

8 апреля 2020 17:06 Александр Кива
Супермама с Дмитрием Карпачевым – 3 выпуск: как мать-одиночка воспитывает троих детей
Супермама с Дмитрием Карпачевым – 3 выпуск: как мать-одиночка воспитывает троих детей

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

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Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Третьей участницей этой недели стала мама-одиночка Саша. Троих детей она воспитывает сама, так как своего мужа лично выгнала из дому. Старшую дочь зовут Аделина, среднюю – Эвелина, а младшего сына – Саймон.

«Дети мне приносят только радость. Я делаю для них все самое-самое лучшее!» - считает Александра.

Вместе с детьми Саша живет в двухкомнатной квартире. Правда, как оказалось, здесь живет еще и пятый человек: мама Саши. Дети спят в одной комнате вместе с бабушкой, в то время как целая спальня принадлежит Александре.

Участница считает, что все справедливо. Она работает репетитором, получает небольшую зарплату, и ей не на что снимать отдельную квартиру. А лучшие условия будут тогда, когда Саша найдет нового жениха и удачно выйдет замуж. 

Как отреагирует на увиденное Дмитрий Карпачев, увидим в среду, 8 апреля, в 18:00 на канале СТБ.

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