Супермама - 13 выпуск: должен ли муж во всем помогать женщине

27 апреля на канале СТБ выйдет 13 выпуск проекта Супермама.

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

На четвертой неделе проекта первой к себе в гости приглашает творческая мама Катя. Девушка скрипачка и работает в оркестре известной певицы Камалии. Катя не только успевает развивать свою карьеру, но и воспитывать троих детей.

«У меня 8-летний мальчик и двое девочек-близняшек. Конечно, растить троих сложно. Мои дети бегают за мной как хвостики. И концертная деятельность, и дети, и дом – все на мне», - рассказывает Катя.

Участница считает себя «Супермамой», потому что заключает в себе очень много функций и обязанностей их семьи: уборка, готовка, дети, уход за животными и все бытовые проблемы. В то время как муж помогает только материально.

Дмитрий Карпачев еще на старте шоу говорил, что Супермама – это, в первую очередь, счастливая женщина, а не та, которая тянет все на себе. Что он скажет про жизнь Кати, увидим 27 апреля в 18:00 на канале СТБ.