Супермама - 13 выпуск: должен ли муж во всем помогать женщине
27 апреля на канале СТБ выйдет 13 выпуск проекта Супермама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
На четвертой неделе проекта первой к себе в гости приглашает творческая мама Катя. Девушка скрипачка и работает в оркестре известной певицы Камалии. Катя не только успевает развивать свою карьеру, но и воспитывать троих детей.
«У меня 8-летний мальчик и двое девочек-близняшек. Конечно, растить троих сложно. Мои дети бегают за мной как хвостики. И концертная деятельность, и дети, и дом – все на мне», - рассказывает Катя.
Участница считает себя «Супермамой», потому что заключает в себе очень много функций и обязанностей их семьи: уборка, готовка, дети, уход за животными и все бытовые проблемы. В то время как муж помогает только материально.