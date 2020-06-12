МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут уникальное блюдо с помощью картин художников

12 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут уникальное блюдо с помощью картин художников
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

Завтра, 13 июня, в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестнадцатый выпуск кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы-2.

Каждый раз участники доказывают, что они не просто повара, но и творцы – создают на тарелках шедевры не только вкусовые, но и визуальные. В этот раз их ждет испытание искусством, для которого участники поделятся на три команды.

Каждый из нас, профессионалов, должен быть художником. А помочь сформировать задания мы попросили настоящих художников, которые работают в разных стилях. Каждый из них написал картину по одному кулинарному фото», - комментирует Эктор Хименес-Браво.

Заранее художники написали три картины в разных стилях: поп-арт, сюрреализм, кубизм. Задачей каждой команды будет готовить в стиле одного из изображений. Нужно создать уникальное блюдо, которое будет соответствовать направлению картины в ингредиентах и цветах.

Поп-арт – для него характерны яркие и контрастные цвета, знакомые людям объекты и простота в понимании картины. Сюрреализм – в этом направлении художники пытаются выйти за рамки реальности и изобразить сны, фантазии и мысли из потаенных уголков сознания. Кубизм – кубисты стремятся разложить изображенный трехмерный объект на простые элементы и собрать на холсте в двухмерном изображении.

Рыба, которая растет из красной земли, мультяшные съедобные деревья и кубичные десерты. У кого получится не просто визуально удивить судей, а и не забыть про вкус, смотрите уже завтра на телеканале СТБ.

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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