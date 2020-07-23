Говорит Украина: Куклу папа Карло производил - и сам ею стал? (эфир от 23.07.2020)

23 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Куклу папа Карло производил - и сам ею стал? (эфир от 23.07.2020)
Говорит Украина: Куклу папа Карло производил - и сам ею стал? (эфир от 23.07.2020)

23 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Половину своей жизни друг Бориса мастерит деревянных кукол для театра и последние четыре года его тело тоже начало деревенеть. Ежедневно Анатолий горстями глотает таблетки, но боль не утихает и коллеги боятся потерять своего лучшего мастера. Анатолий обошел всех врачей и диагноза до сих пор нет! А в последнее время медики, когда видят его в коридоре - просто закрывают перед ним двери!

Почему тело мастера кукол одревесневает? Как его состояние сейчас связано с его рождением? И какой вердикт вынесут наши врачи после обследования - удастся ли спасти винницкого папу Карло?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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