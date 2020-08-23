Полезная программа: как выбрать спелые персики?

Во вторник, 25 августа, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный сочным и сладким летним фруктам – персикам.

Свою популярность они заслужили за отменные вкусовые качества, витаминный состав и способность отлично утолять жажду. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличается персик от нектарина, как правильно выбрать эти плоды и какие необычные блюда из них можно приготовить.

Персики – одни из самых вкусных и полезных летних фруктов. Богатые витаминами А и С, они повышают иммунитет, улучшают состояние кожи и делают зрение более острым. А кальций, который входит в состав этих плодов, укрепляет волосы и ногти. Какие бывают виды персиков? Как выбрать качественный фрукт, понять, что он достиг спелости и готов к употреблению?

«Хороший персик можно выбрать по запаху: спелый фрукт очень ароматный, яркий, при сжатии он слегка пружинит, – рассказывает агроном Максим Диденко. – Его мякоть в зависимости от сорта может быть белой, насыщенно-желтой или нежно-розовой. Покупая этот плод, следует обратить особое внимание на его кожуру. Она должна быть ровной, без пятен, морщин или впадин. Не стоит выбирать персики с зелеными пятнами: это признак того, что они не созрели до нужного состояния. Также на поверхности плода не должно быть пыли и плесени. Персики с повреждениями долго не сохраняются».

Как его лучше употреблять – с кожурой или без? Чем полезно персиковое масло? Как приготовить из персика соус и щербет? Как лучше применять персиковую косточку – в салатных заправках или в косметических целях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». В студии проекта на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты: главный редактор GLORY Лала Цукерман, шеф-повар Ирина Рудневская, агроном Максим Диденко, диетолог Борис Скачко. Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

«Не зря средневековые поэты сравнивали кожу первых красавиц именно с персиком, ведь эти фрукты весьма полезны для нашей кожи, – считает Светлана Вольнова. – Витамин С, содержащийся в них, стимулирует выработку коллагена, который придает эластичность нашей коже и замедляет ее старение. Витамины С, К, А и бета-каротин – помогают коже бороться с ультрафиолетовым излучением. Ешьте персики с удовольствием и смотрите «Полезную программу».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа» о персиках смотрите во вторник, 25 августа, в 10:00 на телеканале «Интер».