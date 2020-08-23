Хорошее здоровье на Интере: как избавиться от гипертонии?

Во вторник, 25 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», посвященный гипертонии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от этой болезни страдают каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире. Как лечиться и, главное, как предупредить гипертонию? Соблюдение каких правил поможет человеку «забыть» о давлении? В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

Гипертония – это заболевание, при котором характерно повышение давления в артериях. Оно заставляет сердце работать с большей нагрузкой. Гипертония коварна тем, что протекает бессимптомно, но впоследствии приводит к серьезным осложнениям: гипертоническому кризу, инсульту, инфаркту, ишемической болезни сердца и многим другим.

«У здорового человека с нормальными сосудами артериальное давление в покое не должно превышать 120/80 миллиметров ртутного столба, – рассказывает кардиолог Инна Ковалева. – Угрозу для жизни несет значительное повышение давления (как правило, более 180/120). К развитию гипертонии могут привести стрессы, курение, ожирение, избыток соли в пище. Также среди факторов риска – нарушение функций эндокринной системы, заболевания почек, сахарный диабет, гиподинамия».

На все эти симптомы многие из нас просто не обращают внимания. Особенно люди, для которых ненормированный график работы и стрессы – ежедневное явление. Они списывают все на переутомление. В студию ток-шоу придет известный певец Петр Черный, у которого с недавних пор часто болит голова, стучит в висках, скачет давление. Он хочет выяснить у экспертов ток-шоу, что происходит с его здоровьем? Какие факторы являются причинами проблем с давлением? Как правильно измерить давление? Что означают его показатели? В чем разница между систолическим и диастолическим давлением? Какие процессы происходят в организме, когда у нас повышается давление?

Также в студию «Хорошего здоровья на Интере» придет 65-летняя Галина Герасимова. Женщина всю жизнь страдает от перепадов давления, а недавно даже пережила гипертонический криз. Чем он отличается от гипертонии? Каковы основные причины возникновения криза? Как действовать, когда рядом с вами оказался человек, у которого случился гипертонический криз? Как предупредить трагические последствия? Еще одна гостья программы – Илона Пригара – метеозависима. Благодаря тому, что у нее скачет давление, женщина умеет предсказывать погоду. Как реагирует организм на изменение погоды? Может ли человек превратиться из гипотоника в гипертоника или наоборот? Чем опасно пониженное давление? Какие лекарства должны быть в домашней аптечке гипертоников и гипотоников?

Как часто нужно мерить давление? Какой тонометр лучше – механический или электронный? Какие ограничения должны соблюдать люди с гипертонией? Как правильно питаться при повышенном и при пониженном давлении? Разобраться в этих и других вопросах помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: терапевт-кардиолог Инна Ковалева, сосудистый хирург Александр Борковец, гастроэнтеролог Татьяна Кулиш.

«70% болезней связаны с неправильным питанием, в том числе и гипертония, – считает гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. – Гипертонию можно предупредить, изменив свои пищевые привычки. Еще в 90-е годы было замечено, что люди, которые употребляют больше овощей и фруктов, реже болеют гипертонией. Для снижения давления была специально разработана DASH-диета. Ее главные особенности: увеличение доли овощей и фруктов, круп и цельных злаков, употребление птицы и рыбы; снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день; исключение из рациона копченостей, солений, жирной пищи, сдобной выпечки. Такая диета решает множество проблем: снижает уровень холестерина, помогает предотвратить развитие инсульта и сердечной недостаточности, нормализует вес. Также она признана одной из лучших диет для профилактики сахарного диабета».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гипертонии – во вторник, 25 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».