Говорит Украина: в ток-шоу – отец, которого подозревают в изнасиловании дочерей, прокомментирует обвинения

9 марта на канале Украина в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу Гооврит Украина с ведущим Алексеем Сухановым.

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» во вторник, 9 марта, раскроются подробности шокирующей истории, которая произошла в Одессе, где отец, якобы, уже много лет насиловал своих дочерей. Мама девушек уверяет, что не знала о происходящем. Почему отец, который якобы издевался над дочерьми, может не понести надлежащего наказания, и кто может быть его соучастником, станет известно в студии.

Первым о том, что происходит в семье, узнал молодой человек одной из девушек. 16-летняя Вероника пришла к нему в слезах, и сказала, что ее избил отец, а позже призналась, что уже долгое время он ее насилует. Парень вместе с матерью отправился в полицию и обратился за помощью в ток-шоу «Говорить Україна».

Впервые это произошло, когда Веронике было 13 лет, а последний раз 9 февраля этого года. Она меня просила, чтобы я никому не рассказывал. Но у меня волосы встали дыбом, я думал, как помочь ей. Решил позвонить своей маме, а на следующий день она вызвала полицию, и он был задержан! В полиции я узнал, что отец насиловал и старшую сестру! Это ужас просто, как сестры жили в этом доме! - поделился с журналистами канала «Украина» парень Вероники.‎

‎Девушки были настолько запуганы отцом, что даже не говорили о происходящем друг с другом. Впервые они рассказали все только в отделении полиции.

Не нужно молчать о преступлении, которое совершается по отношению к вам, вашим родным или близким. Только вовремя попросив о помощи - можно предотвратить ужасном и спасти себя и ближних, - убежден ведущий так-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.‎

‎Что узнали журналисты «Говорить Україна» в ходе собственного расследования? Знала ли мать, что на протяжении лет отец насиловал дочек и что покажет тест на детекторе лжи - станет известно на канале «Украина».‎

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!