Невероятная правда о звездах: ревизия авто Андрея Рыбака и Alyosha с мужем ответят на откровенные вопросы

26 марта 2021 22:05 Юлия Туренко
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Андрея Рыбака и Alyosha с мужем ответят на откровенные вопросы
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Андрея Рыбака и Alyosha с мужем ответят на откровенные вопросы
пресс-служба

В субботу, 26 марта, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Ревизия авто участника реалити «Холостячка», ведущего и комика Андрея Рыбака: что он хранит в багажнике и чем удивит команду проекта? Амадор Лопес покажет, что носит в своей сумке. Без чего не обходится селебрити – зрители увидят в эфире.

Тарас Тополя и Alyosha ответят на откровенные вопросы друг о друге. Чего супруг не знал о возлюбленной? И какими признаниями удивит звездная пара? Слухи про Павла Зиброва: что окажется правдой, а что – нет? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

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