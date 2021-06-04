МастерШеф. Профессионалы-3: кто же станет победителем и получит миллион гривен

Грандиозный финал на “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ! Уже завтра судьи — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский — назовут имя победителя третьего сезона знаменитого кулинарного проекта.

Кто же победит и получит миллион гривен – решит последняя битва! В заветный финал прошли пять самых сильных профи сезона – Витя, Эля, Коля, Влад и Лиля – но лишь трое из них получат право презентовать свои коронные блюда в суперфинале и побороться за победу на проекте.

Позади долгий путь, и остался последний рывок к месту в суперфинале, а затем – к победе. Настоящий победитель перед решающей битвой должен провести работу над ошибками, исправить их и доказать, что огрехи, допущенные ранее, – случайность, – объявят судьи.

Пятерка лучших профи заново пройдет испытания, которые стали для них провальными в течение сезона – счетчик энергии и воды, фото ребусы, переосмысление классических блюд из простых продуктов, копирование предметов и кулинарная география. Кто докажет свою уникальность и станет победителем третьего сезона – узнаем уже завтра на СТБ!

У людей просто ошибочное мнение, и они уверенны, что лечение зубов не требуется до тех пор, пока они не заболят и не будут причинять неудобства. Вот если кариес распространился и стал хорошо заметным, а зуб болит – теперь только пора пойти к врачу, а раньше времени суетиться не стоит.