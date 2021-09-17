МастерШеф 11 сезон: смогут ли участники создать узнаваемую концепцию ресторана?

В эту субботу, 18 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат бороться за звание лучшего кулинара-аматора страны.

Участники легендарного кулинарного шоу «МастерШеф» продолжают борьбу за победу! Начало каждого ресторана ― это его концепция, и сегодня кулинары-аматоры в этом убедятся. Они поделятся на две команды, и каждой из них предстоит разработать концептуальное меню, в которое войдут закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет. В каждой команде определят капитана, су-шефа и несколько пар участников, которые будут работать вместе. Первая пара станет основателями концепции ресторана и приготовит закуску; вторая должна будет разгадать намерения первых участников и приготовить суп в соответствии с концепцией; третья и четвертая пары должны продолжить готовить в заданном направлении.

Но и это ещё не все! Когда сеты будут готовы, судьи смешают блюда двух команд и обозначат лишь закуски. Капитанам и су-шефам предстоит угадать все блюда, приготовленные их командой, ― от закуски до десерта. На вердикте судьи попробуют лишь те блюда, которые они отгадают.

Справится ли хоть одна команда с испытанием? И что еще подготовили судьи для участников? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!