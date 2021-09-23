Полезная программа на Интере будет выходит в обновленном формате

Во вторник, 28 сентября, в 10:00 на «Интере» – премьера обновленной «Полезной программы», которая поможет зрителям сделать свою жизнь лучше, качественнее и интереснее.

Теперь ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами ток-шоу будут говорить не только о здоровом питании и правильном выборе продуктов, но и о других сферах жизни.

В новых выпусках проекта – пять постоянных рубрик: безопасный дом, здоровье, красота, мода, кулинария. Зрители узнают о том, как укрепить здоровье, грамотно обустроить быт, сделать дом уютнее, в любом возрасте выглядеть стильно и ежедневно удивлять семью и гостей вкусными блюдами. И все это – без лишних затрат.

В студию «Полезной программы» придут звездные гости и лучшие эксперты страны: врачи, диетологи, технологи, шеф-повара, стилисты, дизайнеры и другие профильные специалисты. Вместе с ведущим Александром Лукьяненко они будут разбираться в том, как сделать жизнь лучше. Кстати, гостем ток-шоу по-прежнему может стать любой человек, имеющий конкретные вопросы об определенных продуктах, товарах или услугах, а также готовый поделиться собственными рецептами здоровой и комфортной жизни.

Наша цель – не просто развлечь зрителей, не просто дать им полезные советы, а помочь людям очистить голову от информационного мусора, от существующих мифов о здоровье, быте, красоте и моде, – считает ведущий Александр Лукьяненко. – В программе вы узнаете секреты звезд и услышите мнение лучших экспертов страны. По сути, это очень классный, но доступный всем глянец, по которому все соскучились.

Новый сезон «Полезной программы» снимается в обновленной студии.

Теперь студия ток-шоу больше напоминает уютный дом, – объясняет руководитель проекта Катерина Куренкова. – Основная локация – гостиная, в которой ведущий встречает гостей и экспертов, а также есть импровизированные комнаты: кухня, гардеробная, спальня, ванная. В ток-шоу специалисты поделятся очень простыми профессиональными секретами в разных сферах жизни, которые может использовать в своем быту каждый.

Изменится и продолжительность обновленной «Полезной программы». Часовые выпуски будут выходить в эфире «Интера» со вторника по пятницу в 10:00. В первых программах нового сезона зрители услышат мнение врачей по поводу вакцинации от COVID-19 и аллергии, а также узнают, почему дезодоранты и антиперспиранты могут быть опасными для здоровья, какой утюг и пылесос лучше выбрать, как избавиться от седины, подобрать идеальные джинсы и приготовить оригинальные и недорогие блюда из сезонных овощей.

Давайте вместе делать жизнь лучше! Смотрите «Полезную программу» на «Интере» с 28 сентября со вторника по пятницу в 10:00.