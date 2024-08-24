Прем'єри шоу та серіалів на СТБ: телевізійний сезон осінь 2024

Що подивитися восени на СТБ? Чекайте проєкти «Холостяк», «МастерШеф», «Супермама», «ДНК. Свої», «Неймовірну правду про зірок», а також цілу низку захоплюючих серіалів.

В час, коли тисячі питань і турбот щодня, коли ти маєш бути надійним плечем для своїх, а для родини – за маму і тата, безцінно, аби хтось був опорою і для тебе. Дозволив зупинитись на мить. Дав сил і натхнення. Можливо, запросив на побачення. І нагадав, що кожен та кожна з нас варті Любові. А Любов варта всього. Цієї осені вашою опорою стане СТБ.

24 серпня СТБ запрошує на сезон найкращих побачень. Зі своїми та з собою, зі справжнім коханням, з великими мріями та з найсильнішими історіями. Дивись в ефірі улюбленого телеканалу головні прем’єри осені: проєкти «Холостяк», «МастерШеф», «Супермама», «ДНК. Свої», «Неймовірну правду про зірок», а також цілу низку захоплюючих серіалів.

«МастерШеф», 14 сезон

з 24 серпня, щосуботи о 19:00

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський.

Проєкт МастерШеф 14 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Головне кулінарне реаліті країни повертається в День Незалежності, аби запросити на побачення з великими мріями, які, попри війну, мають здійснитися.

У новому сезоні, вперше в історії проєкту, суддям подадуть відомі на увесь світ десерти, які до цього на кастингу ніхто не готував. Вперше з’явиться Золотий фартух. І вперше учасники мають пройти випробування, які для них створили глядачі.

Цієї осені повернуться масштабні виїзні конкурси. Своїми стравами аматори вражатимуть іноземних гостей, волонтерів, які рятують українську культурну спадщину, юних героїв та зіркових випускників проєкту.

Головним концептом сезону залишаються українські страви та локальні продукти, які відважні українські аграрії вирощують та збирають в умовах повномасштабної війни.

«Холостяк», 13 сезон

скоро

Ведучий – Григорій Решетник.

Проєкт Холостяк 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Цієї осені Любові – бути! Найромантичніший проєкт країни повертається. На побачення запрошує новий Холостяк – 28-річний ветеран російсько-української війни, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games Олександр «Терен» Будько.

Він справжній Герой нашого часу. Захисник, поруч з яким будь-яка жінка почуватиметься в безпеці. 24 лютого 2022 року Олександр змінив розплановане цивільне життя на захист країни від окупантів. Незабаром став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» з позивним «Терен». Важке поранення в боях за Харківщину, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі. Про нього зняли фільм «Перший ряд» (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер. Він танцював разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії (США). Ним захоплюється британська королівська родина, та йому аплодували Канни. Призер з плавання міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених», співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив». Співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби Сил оборони. І це – тільки початок.

Активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів по поверненню з фронта – одні з цілей діяльності Терена. В його серці – безмежна любов до України та життя. Любов, яка варта всього.

«Супермама», 8 сезон

з 26 серпня по буднях о 18:50

Ведучий – Дмитро Карпачов.

Проєкт Супермама 8 сезон / Пресслужба каналу СТБ

У новому суперсезоні на побачення з Дмитром Карпачовим зберуться жінки, які заради своїх дітей в прямому сенсі готові на все. Вони уважно вивчили усі поради ведучого ще під час планування вагітності. І зараз готові довести, що стали ідеальними мамами.

Вперше в проєкті візьме участь донька учасниці минулого сезону. Вперше за змагання титулу найкращої змагатимуться дві дружини одного чоловіка – колишня і теперішня. І вперше Дмитро Карпачов віддасть суперматусі не 10, а 11 балів!

Про виклики материнства, радощі та труднощі виховання дітей, як вдається зберігати баланс між кар’єрою та сім’єю, а також про власний розвиток та самовдосконалення. Готуйтеся побачити неймовірні, вражаючі, можливо трішки шокуючі історії справжніх суперматусь з усіх куточків України.

Правила проєкту добре знайомі шанувальникам: щотижня нова четвірка матусь з різними поглядами на життя і виховання своїх чад змагатиметься за звання найкращої. Героїні вирушають в гості одна до одної, після чого виставляють оцінки суперницям у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація та виховання. У фіналі тижня свій бал одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримує звання «Супермама».

«ДНК. Свої», 4 сезон

з 1 вересня, щонеділі о 22:00

Ведуча – Тетяна Висоцька.

Проєкт ДНК. Свої 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Проєкт з пошуку та повернення своїх розпочинає сезон найсильніших історій. Побачення з героями, яким допоміг партизан з Херсонщини. З тими, хто евакуював півсотні малюків з Краматорська. Визволення з полону. Страшні реалії окупації. Та розкриття родинної таємниці через архіви трьох країн. Цієї осені на очах у мільйонів глядачів стануться довгоочікувані зустрічі, які здійснилися завдяки відважній команді «ДНК.Свої».

Аби допомогти глядачам бути більш інформованими у кризових ситуаціях, «ДНК. Свої» під час етеру надає корисні поради, куди звертатися для ефективної взаємодії з відповідними службами та організаціями.

Зйомки нових історій тривають. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

«Неймовірна правда про зірок», прем’єрні випуски

з 10 серпня, щосуботи о 9:30

Ведучі – Надія Матвєєва та Григорій Решетник.

Проєкт Неймовірна правда про зірок / Пресслужба каналу СТБ

«Неймовірна правда про зірок» запрошує на побачення з улюбленими селебрітіз. В новому сезоні на глядачів очікують кілька нових рубрик, ексклюзивні інтерв’ю, відверті зізнання, вражаючі новини, правдиві викриття та історії, що надихають сміливістю.

Серед героїв перших випусків – найвідоміші українські олімпійці про тернистий шлях до омріяної вершини, хірург Олег Голубенко, який проводив операцію на серці дитині в момент прильоту російської ракети в «Охматдит» та волонтерка Анастасія Тиха, чиє фото з підопічними стало символом незламності українців. А також Наталя Могилевська та подружжя Євген Кот-Наталя Татарінцева, які нещодавно стали батьками.

Зйомки випусків відбуваються щотижня.

Надихаючі СТБ-серіали

Серіал Сліпа / Пресслужба каналу СТБ

Ця осінь буде сповнена справжніх почуттів. Адже СТБ підготував глядачам скетчком «ЖК Сімейки», в якому кожна українська родина впізнає себе та сусідів, новий сезон улюбленого детективного серіалу «К.О.Д.» та одразу декілька багатосерійних мелодрам: «Дві сестри», «Квіти дощу», «Впізнай мене». Також глядачі побачать чотирисерійки «Ліки від минулого» і «Код кохання». А вже з 30 серпня в ефірі телеканалу стартує «Сліпа» з новими історіями про зустрічі та рішення, що змінюють долі (щоп’ятниці о 19:00).

«ЖК Сімейки», скетчком. 10 серій

Скетчком ЖК Сімейки / Пресслужба каналу СТБ

Комедійна прем’єра про наше життя, головні ролі в якій грають Олеся Жураківська та Станіслав Боклан. В центрі сюжету – чат будинку та родини, які в ньому проживають. Щодня вони обговорюють важливі для них теми та вирішують питання, з якими стикається кожен українець: побутові проблеми, сімейні стосунки, навчання дітей, робота та повсякденні новини. Та, попри усі бурхливі суперечки і складнощі сьогодення, герої вирішують ситуації з гумором та позитивом. Тому «ЖК Сімейки» – це світлі історії, які так люблять глядачі, та яких так не вистачає у наші непрості часи.

Особливістю нового серіалу СТБ є те, що актори грають одразу декілька героїв з різних родин.

У головних ролях: Олеся Жураківська, Станіслав Боклан, Іван Кухарчук, Інна Приходько, Ігор Хлань, Вадим Новіцький, Дмитро Сліпаченко, Влад Черних та інші.

«К.О.Д», багатосерійний детектив. 2й сезон.

Серіал К.О.Д. 2 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Криміналістичний оперативний департамент (К.О.Д.) продовжує розплутувати найскладніші справи, аби жоден злочин не залишився непокараним. Допомагає підрозділу в розслідуванні «К.О.Д.» – унікальна програма, створена на базі штучного інтелекту. У нових епізодах – вражаючі розслідування, неочікувані повороти сюжету, відважні рішення і багато справжніх почуттів.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Альбіна Перерва, Ірина Мордусенко, Олександр Форманчук, Олександр Боднар, Олена Вознесенська, Ілля Пономаренко, Роман Муленко, Міла Римар, Богдан Рубан, Владислав Вербицький, Маргарита Баласанян та інші.

«Дві сестри», гостросюжетна мелодрама. 16-серій

Серіал Дві сестри / Пресслужба каналу СТБ

Сестри Віра та Олександра працюють в готелі та планують своє ідеальне майбутнє. Однак життя дівчат кардинально змінює кохання і трагедія. В один момент найближчі люди стають справжніми ворогами. Що переможе в цій історії – виклики долі, суперництво чи рідство душ та справжнє кохання?

У головних ролях – Любава Грєшнова, Руслан Мірошниченко, Дар’я Петрожицька, Владислав Никитюк, Олександр Ярема, Артем Ігнатов, Маргарита Гура, Марк Дробот.