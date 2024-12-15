Друзі за контрактом: про справжню дружбу, пограбування і дива

Друзі за контрактом: про справжню дружбу, пограбування і дива

17 грудня канал ICTV2 приготував веселу новорічну пригоду – прем’єру комедії «Друзі за контрактом». Ця легка і добра стрічка розповість про справжню дружбу, магію свят і дива, які трапляються у сучасному світі.

Головний герой фільму - 10-річний самотній хлопчик Бодя, який мріє про власного Санту. І він його отримує: напередодні новорічних свят дрібний аферист на прізвисько «Саня Клаус» вдирається в будинок Бодіного батька. Але хлопчик ловить грабіжника на гарячому, а потім змушує виконувати свої небезпечні забаганки.

Проте Бодя не підозрює, що йому теж загрожує небезпека від тих, хто відправив Саню Клауса на пограбування… Що далі буде з нашими героями?

Виконавець ролі Сані Клауса, популярний актор Юрій Дяк вважає, що його персонаж – людина непогана, яка потрапила в складні обставини.

У мого героя з малим Бодею складається таке «співробітництво»: хлопчик мовчить про Саню, а мій герой виконує усі забаганки Боді. Але коли ці двоє потрапляють у небезпечні пригоди, розуміють: треба діяти разом і довіряти одне одному. А от як вони вчинять і що станеться з ними – дивіться самі, - розповів актор.

Також додамо, що у фільмі знялися відомі актори: Андрій Ісаєнко грає батька Боді, відомого інженера-розробника, що працює на оборонку. Його колегу, фіндиректора, втілив актор Ігор Портянко, хлопчика Богдана – юний актор Алекс Степаненко, який зіграв багато невеличких ролей в кіно і серіалах.

І хоча за жанром це новорічна комедія, у стрічці будуть і елементи екшену, і романтична лінія.

Дивіться комедію «Друзі за контрактом» 17 грудня на телеканалі ICTV2 о 20:00 і зустрічайте Різдво серед своїх!