ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер

ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер

Цієї неділі, 29.12.2024, в новому випуску «ДНК. Свої» 4 сезон, ведучою якого є Тетяна Висоцька, – продовження зворушливої історії про силу родинних зв’язків.

До програми «ДНК. Свої» 4 сезон звернулася 35-річна Альона Савчук з Черкащини, яка розшукує свою загублену в дитинстві сестру Надійку. У ранньому віці Надійка потрапила до дитячого будинку і була удочерена родиною з Іспанії. Крім того, Альона прагне знайти інших братів і сестер, про яких майже нічого не знає.

Минулого тижня глядачі проєкту «ДНК. Свої» побачили, що під час розслідування журналісти вийшли на ймовірного брата Альони – Івана. Його матір також звали Марією Савчук. Іван приїхав до нашої студії, бо все життя мріяв відшукати своїх біологічних рідних.

Крім того, журналістам вдалося знайти в Туреччині українку, на ім'я Марія Савчук, яка свого часу проживала на Черкащині, – саме звідти родом Альона та Іван. Марія завітає до нашої студії, щоб відкрити правду про своє минуле.

Які приголомшливі результати покаже експертиза ДНК? Чи виявляться Альона та Іван рідними братом і сестрою? Чи можливо, що Марія Савчук є матір’ю тільки когось одного з них? Невже насправді в Черкащині жили дві Марії Савчук, а не одна?

Не пропустіть, фінальний випуск проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон вже цієї неділі о 22:00 на телеканалі СТБ! Надскладне розслідування сімейної драми, яке розкриє вражаючі факти!