ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер

28 грудня 2024 20:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер
ДНК. Свої 4 сезон: продовження історії Альони з пошуку Надійки та інших братів і сестер
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 29.12.2024, в новому випуску «ДНК. Свої» 4 сезон, ведучою якого є Тетяна Висоцька, – продовження зворушливої історії про силу родинних зв’язків.

До програми «ДНК. Свої» 4 сезон звернулася 35-річна Альона Савчук з Черкащини, яка розшукує свою загублену в дитинстві сестру Надійку. У ранньому віці Надійка потрапила до дитячого будинку і була удочерена родиною з Іспанії. Крім того, Альона прагне знайти інших братів і сестер, про яких майже нічого не знає.

Минулого тижня глядачі проєкту «ДНК. Свої» побачили, що під час розслідування журналісти вийшли на ймовірного брата Альони – Івана. Його матір також звали Марією Савчук. Іван приїхав до нашої студії, бо все життя мріяв відшукати своїх біологічних рідних.

Крім того, журналістам вдалося знайти в Туреччині українку, на ім'я Марія Савчук, яка свого часу проживала на Черкащині, – саме звідти родом Альона та Іван. Марія завітає до нашої студії, щоб відкрити правду про своє минуле.

Які приголомшливі результати покаже експертиза ДНК? Чи виявляться Альона та Іван рідними братом і сестрою? Чи можливо, що Марія Савчук є матір’ю тільки когось одного з них? Невже насправді в Черкащині жили дві Марії Савчук, а не одна?

Не пропустіть, фінальний випуск проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон вже цієї неділі о 22:00 на телеканалі СТБ! Надскладне розслідування сімейної драми, яке розкриє вражаючі факти!

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу анонс телешоу онлайн ДНК. Свої телешоу 2024 ДНК. Свої 4 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024
Новини

МастерШеф 14 сезон: хто став переможцем проєкту 28.12.2024
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
Телешоу

МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
Символізм золотих каблучок: сяйво сонця, вічність, розкіш і гламур
Lifestyle

Символізм золотих каблучок: сяйво сонця, вічність, розкіш і гламур
Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
Новини

Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024

Холостяк 13 сезон 9 випуск: переможниця проєкту 27.12.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024
Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

Віталіна Біблів та Назар Задніпровський поділилися зворушливими спогадами про чарівне свято Різдво

Популярне відео

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 21.12.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 20.12.2024

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 20.12.2024
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн

МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK