Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: На луну (эфир от 13.02.2020)

13 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

Смотрите в новом выпуске Вещдока: В декабре 1983 года в Дальницком лесу под Одессой нашли тело разнорабочего луна-парка Руслана Мушкарева. А в рыхлой земле неподалеку сыщики обнаружили еще один труп, пролежавший в земле около года. Что связывает эти две смерти?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.