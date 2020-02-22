Средиземноморский check-in: Афины – смотреть выпуск онлайн от 22.02.2020
22 февраля на НЛО TV и на нашем сайте TV.UA вышел 17 выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in.
Это город, окутанный мифами и легендами. Первые в мире Олимпийские игры были проведены именно в Афинах.
В этом городе и его окрестностях проводится едва ли не самое большое количество археологических изысканий в мире.
Также ведущие расскажут, что скрывают улицы Афин.
Смотрите новый выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in прямо сейчас на нашем сайте tv.ua.