Средиземноморский check-in: Афины – смотреть выпуск онлайн от 22.02.2020

22 февраля на НЛО TV и на нашем сайте TV.UA вышел 17 выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in.

В этом выпуске его ведущие Алена Мороз и Илья Луценко побывали в Афинах — столицы Греции.

Это город, окутанный мифами и легендами. Первые в мире Олимпийские игры были проведены именно в Афинах.

В этом городе и его окрестностях проводится едва ли не самое большое количество археологических изысканий в мире.

Также ведущие расскажут, что скрывают улицы Афин.

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